Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı için diploma savaşlarının yapılıyor olması en büyük rezalettir

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

"TÜRKİYE İÇİN EN BÜYÜK AYIP, REZALET, SKANDALDIR"

Meclis'te Yeni Yol grup toplantısında konuşan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı: "Dün diploma meselesi çıktı. Bu bir rezalettir, bir akademisyen olarak hicap duyuyorum. İstanbul Üniversitesi kökü Fatih Medreselerine kadar giden dünyanın en eski kurumlarından birisidir. 31 yıl önce verdiği diplomayı iptal ediyor. O diploma ile ilgili bir sıkıntı mı var? O zaman birinci sorumlu üniversitedir. Üniversite çalışanlarından hesap soracak. Kurumlara güven kalmamış. Cumhurbaşkanının diploması tartışılıyor, Marmara Üniversitesi güven kaybetti. Büyükşehir Belediye Başkanın diploması tartışılıyor, İstanbul Üniversitesi güven kaybetti. Bir yerde ilim çürüdü mü başka her şey çürür. Bir siyaset adamı olarak hicap duyuyorum; çünkü siyaset hiçbir zaman bu kadar çirkinleşmemişti. Bir devlet adamı olarak hicap duyuyorum; çünkü devlet kurumlarına bu kadar güvensizliğin olduğu bir dönem yaşanmamıştı. Devletin en yüce makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamına gelebilmek için diploma savaşlarının yapılıyor olması Türkiye için en büyük ayıp, en büyük rezalet, skandaldır. O makama ehliyeti olan insanlar, ehliyetini ispat etmeli, liyakatini, vizyonunu, hedefini, stratejisini anlatmalıdır. Başkalarının diplomasını tartışmamalıdır. Tam biz diploma olayını konuşurken, haber düştü ve tutuklamalar başladı"