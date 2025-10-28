Ahmet Davutoğlu: 'Devlet darda, millet sıkıntıda yardım için elimden geleni yaparım'

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ne kadar ihtilaf edersem edeyim. Ülkenin başında kim olursa olsun. 'Devlet darda, millet sıkıntıda' dendiğinde, yardım talep edildiğinde elimden geleni arkama koymam. Türkiye'de bugün devleti kılcal damarlarına kadar tanıyan iki kişi varsa birisi Sayın Cumhurbaşkanı, ikincisi benim. Kılcal damarlarına kadar arkadaşlar. Sadece bizim devleti değil, İsrail devletini de Filistin'i de. Ben, bana ihtiyaç olmadığına inanmasam siyaseti bırakırdım. İhtiyaç var ki siyaseti yapıyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de bir kafede düzenlenen 'Küresel Vicdan' konulu söyleşide, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Gazze'yi niye insansızlaştırmak istiyorlar? Çünkü onun önünde 2006 yılında keşfedilen büyük doğal gaz kaynakları var. Ben savaş yanlısı değilim. Barış için 2009-2012-2014 savaşlarında heyetimle birlikte, ateşkesi bizzat ben sağladım. Katar'da, Mısır'da Amerika'yla görüşerek. Bir gün birisi, 'Bizim ne derdimiz var Filistin'le, ne işimiz var?' dedi. Ben de, '4 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Filistin'de savaşmıştır' dedim. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay. 4'ü de Gazze'de savaştı. Şu anda Somali'ye gidin. Furkan Doğan, bu salona adını veren yiğit kardeşimizdir. Hepiniz onu, burada toplandığınızda rahmetle anacaksınız. Mavi Marmara'da şehit düşen bütün kahramanları da rahmetle anacaksınız. O olayda 3 gün hayatımın en zorlu günleriydi. Ama İsrail ile bütün bunları yaşayınca bir perspektif kazanıyorsunuz" diye konuştu.

'YARDIM TALEP EDİLDİĞİNDE ELİMDEN GELENİ ARKAMA KOYMAM'

Bir gazetecinin, 'Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi gelmesi' durumunda nasıl karar vereceğini sorması üzerine Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Ben hayatını ilkelere göre yaşamış biriyim. Akademik hayatta neyi savunmuşsam, dışişleri bakanı, başbakanken aynı şeyleri savundum. Ayrıldıktan sonra da aynı şeyleri savundum. 'Siyasi ahlak, şeffaflık' derim. Dünkü konuşmadakini tekrar edeyim. Burada siyaset yapmayacağıma söz verdim. Ne kadar ihtilaf edersem edeyim. Ülkenin başında kim olursa olsun. 'Devlet darda, millet sıkıntıda' dendiğinde, yardım talep edildiğinde elimden geleni arkama koymam. Her şeyi yaparım. Başbakanken şunu söyledim; Nefsimi ayaklarımın altına alarak dedim. Kolay bir şey değil başbakanlığı bırakmak."

'BANA İHTİYAÇ OLMADIĞINA İNANMASAM, SİYASETİ BIRAKIRDIM'

Sözlerini sürdüren Davutoğlu, "Başbakanlığı bıraktım. 1-2 hafta sonra Ulu Cami'de büyük bir kalabalık beni karşıladı. Biri kalabalığı yarmaya çalışıyor. Korumalara, 'bırakın gelsin' dedim. 'Bir şey soracağım' dedi. 'Sor' dedim. 'Ben 30 senedir muhtarım, muhtarlığı bırakamadım. Siz bir anda başbakanlığı nasıl bıraktınız?' dedi. Yine nefsimi ayaklar altına alırım. 'Bana yapılan hakaretlere, trollerin saldırılarına' vesaire, eğer devlete bir katkım olacaksa, millete bir katkım olacaksa bunu seferberlik ve vatanperverlik olarak adleder gereğini yaparım. İkinci söylediğim şey şu; Niye hiç şikayetim yok? Türkiye'de bugün devleti kılcal damarlarına kadar tanıyan iki kişi varsa birisi Sayın Cumhurbaşkanı, ikincisi benim. Kılcal damarlarına kadar arkadaşlar. Sadece bizim devleti değil, İsrail devletini de Filistin'i de. Ben, bana ihtiyaç olmadığına inanmasam siyaseti bırakırdım. İhtiyaç var ki siyaseti yapıyorum. Ama o, benim vereceğim bir karar değil. Ben, o ilkeler içinde gereğini yaparım" dedi.