Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle iftar programında konuştu Açıklaması

Bilal Erdoğan, Darülaceze Başkanlığı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, yarın son iftarın yapılacağını hatırlattı.

Ramazan ayında devam eden savaşlara dikkati çeken Erdoğan, "Bölgemizde bir savaş, bir soykırım yetmiyormuş gibi bir de İran'da İsrail ve Amerika'nın giriştiği yeni bir savaşı yaşıyoruz. Ülkemiz, 50 yıldır bölgesindeki istikrarsızlıklarla imtihan oluyor. Hepsinden doğrudan etkileniyoruz. 1970'lerde petrol krizi olmuştu, etkilendik. 1980'lerde İran-Irak savaşı olmuştu, etkilendik. 1990'larda Amerika Körfez'e girdi, etkilendik. 2000'lerde yine Irak'ta sıkıntılar, Suriye'de iç savaş yaşandı, yine etkilendik. Kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı, yine etkilendik, etkileniyoruz. Şu dersi çıkarıyoruz, toplum olarak biz bu bölgede bir istikrar adası olarak kalmaya devam ediyoruz, edelim de. Milletçe güçlüyüz, birliğimizi güçlendirelim ancak bölgemize nizam vermekle ilgili de bir sorumluluğumuz var. Bunu da kabul etmek lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin sınır ülkelerde yaşanan gelişmelere "bize ne" deme lüksü olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Kudretimizle, merhametimizle bütün bu bölge ülkelerinin sağ selameti için Türkiye'nin daha güçlü olması, kenetlenmesi ve birliğini daha da güçlendirmesi lazım. Buna muhtaç olduğumuzu da özellikle hatırlatmak istiyorum." dedi.

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ise kurumda sundukları insan onuruna yaraşır bakım hizmetlerinin temelinde, imkanlarını birbiri için seferber eden, milletin dayanışma kültürünün yer aldığını kaydetti.

İslam, Darülaceze'nin devlet bütçesine yük olmadan sadece yüce gönüllü hayırseverlerin bağışlarıyla 130 yıldır ayakta olduğunu aktararak, "Bizler, bize emanet edilen bu şefkat mirasının ruhunu koruyarak daha güçlü ve daha modern bir şekilde yarınlara taşıma sorumluluğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bilal Erdoğan, Esra Ceceli İslam, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile Darülaceze sakinlerini ziyaret edip hediye takdim etti.

"Darülaceze geleneği"

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Bilal Erdoğan, Darülaceze'nin 1895 yılında Sultan 2. Abdülhamid tarafından kurulduğunu ve o dönem vatandaşların katkılarıyla inşa edilerek bugünlere kadar geldiğini ifade etti.

Erdoğan, Darülaceze'nin dünyada merhametin önemli direklerinden biri olduğunu, İstanbul'un merkezinde milletin merhamet medeniyetini temsil ettiğini söyledi.

Darülaceze inşa edildiğinde dünyada savaşların olduğunu ve savaşlar nedeniyle göç etmek zorunda kalanlar için 2. Abdülhamid'in kurumu inşa ettirdiğini dile getiren Erdoğan, "O gelenek devam ediyor. Bugün Rusya-Ukrayna savaşında, Gazze'deki soykırımda, bölgede devam eden İran'daki savaşta Türkiye barışın yanında olma çabasını sürdürüyor. Bir yandan da bu savaşlardan mağdur olan, etkilenen insanlara, onların yaralarına merhem olmaya, Darülaceze ile de tescillenen o merhamet anlayışını yaşatmaya çalışıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin çok kritik olduğunun altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Cumhurbaşkanımız olduğu için kendimizi daha güvende, daha emniyette hissediyoruz. Cumhurbaşkanımız olduğu için bölgemizdeki savaşlarda, haksızlıklarda Türkiye bütün dünyaya barışı, hakkaniyeti, adaleti haykırabiliyor, sesini yükseltiyor. Birleşmiş Milletler sistemi bütün bu çatışmaları bitirmek için yetersiz kalırken Cumhurbaşkanımızın 'dünya 5'ten büyüktür' çağrısıyla, 'daha adil bir dünya mümkündür' haykırışıyla ümidimiz adeta canlı kalıyor. Onun için eğer 'Türkiye Yüzyılı' diyorsak, bu aynı zamanda bölgesinde barış ve istikrarı olan bir Türkiye anlamına gelmeli. Biz bu yolda çalışmaya devam ederken, işte bu güzel kurum o ümidi yaşatmada bize çok şey hatırlatıyor."

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi eski Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli futbolcular Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü, milli voleybolcu Zehra Güneş, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, milli okçu Mete Gazoz, milli güreşçi Rıza Kayaalp, oyuncular Hülya Avşar, Gürkan Uygun, Özgür Ozan, şarkıcılar Resul Dindar, Sinan Akçıl ve davetliler katıldı.