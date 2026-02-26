Danimarka 24 Mart'ta parlamento seçimleri yapılacak

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 24 Mart'ta parlamento seçimlerine gidileceğini duyurdu.

İskandinav ülkesi Danimarka'da Grönland krizinin gölgesinde erken seçime gidiyor. ABD'nin Grönland'ı ele geçirme girişimlerine karşı sergilediği duruşuna yönelik desteği güçlendirmeyi hedefleyen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yaptığı açıklamada, 24 Mart'ta parlamento seçimleri yapılacağını duyurdu. Frederiksen, "Bu, belirleyici bir seçim olacak. Çünkü önümüzdeki 4 yılda Danimarkalılar ve Avrupalılar olarak gerçekten kendi ayaklarımız üzerinde durmak zorunda kalacağız. ABD ile ilişkimizi tanımlamamız ve kıtamızda barışı sağlamak için yeniden silahlanmamız gerekiyor. Avrupa'da birlik olmalıyız ve Danimarka, Grönland ve Faroe Adaları'ndan oluşan Danimarka Krallığı'nın geleceğini güvence altına almalıyız. Danimarka'nın önümüzdeki 4 yıl içinde hangi yöne gideceğine karar vermek artık size, seçmenlere kalmış. Ben bunu dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Seçmenler, Danimarka Parlamentosunda (Folketing) kimlerin yer alacağına karar verecek. Parlamentodaki 179 sandalyesinin 175'i Danimarka'yı temsil eden milletvekillerine, 2'şer tanesi ülkenin iki yarı özerk bölgesi olan Grönland ve Faroe Adaları'ndan gelen milletvekillerine ayrılıyor. Ülkede genel seçimler en az 4 yılda bir yapılıyor, ancak başbakan istediği zaman seçim çağrısında bulunabiliyor.

Danimarka'da son seçim 1 Kasım 2022'de yapılmış, üç partili bir koalisyon hükümeti kurulmuştu. Sol görüşlü Sosyal Demokrat Partisinden Frederiksen, son seçimin ardından şu anda Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen'in merkez sağ Liberal Partisi ve eski Başbakan Lars Lokke Rasmussen'in merkeziyetçi Ilımlılar Partisi ile birlikte ülkeyi yönetiyor.

Grönland krizi

Danimarka hükümeti için en büyük zorluklardan biri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolüne geçmesi yönündeki çabaları oldu. Danimarka ve bazı Avrupa ülkeleri ile ABD arasında başlayan gerilim, Trump'ın yeni gümrük vergileri uygulama tehdidiyle zirveye ulaşmıştı. Gerginliğin ardından ABD, Danimarka ve Grönland, Arktik güvenlik anlaşması konusunda teknik görüşmelere başlamıştı. Danimarka Başbakanı Frederiksen ve diğer Danimarkalı ve Grönlandlı yetkililer, egemenlik konusunda müzakere edemeyeceklerini belirtmişti. Frederiksen bu ayın başlarında krizin yatışmasına rağmen hala temkinli olduğunu açıkça ifade etmişti. Frederiksen, Münih Güvenlik Konferansı'nda krizin geçip geçmediği sorusuna, "Hayır, maalesef geçmedi. Sanırım ABD Başkanı'nın isteği tamamen aynı. Bu konuda çok ciddi" şeklinde cevap vermişti. - KOPENHAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı