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Danimarka Başbakanı Frederiksen, NATO Zirvesi İçin Ankara’da

Danimarka Başbakanı Frederiksen, NATO Zirvesi İçin Ankara’da
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NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından karşılandı. Frederiksen'in zirve programlarına katılması ve ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

DANİMARKA Başbakanı Mette Frederiksen, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi'ne katılım sağlayacak liderler Ankara'ya gelmeye devam ediyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i taşıyan uçak, Ankara'ya iniş yaptı. Frederiksen'i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberindeki heyet karşıladı. Frederiksen'in zirve kapsamındaki programlara katılıp, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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