Danimarka Başbakanı Frederiksen, NATO Zirvesi İçin Ankara’da

DANİMARKA Başbakanı Mette Frederiksen, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi'ne katılım sağlayacak liderler Ankara'ya gelmeye devam ediyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i taşıyan uçak, Ankara'ya iniş yaptı. Frederiksen'i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberindeki heyet karşıladı. Frederiksen'in zirve kapsamındaki programlara katılıp, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı