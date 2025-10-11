Cüneyt Yüksel: Terörsüz Bölge Hedefimiz

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Bizim hedeflerimizden biri sadece 'Terörsüz Türkiye' değil, terörsüz bölgedir" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 'Terörsüz Türkiye' buluşmaları kapsamında Mardin'de kanaat önderleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

'KOMİSYON, DİYARBAKIR'I ZİYARET EDECEK'

Toplantıda konuşan Yüksel, TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Diyarbakır'ı ziyaret edeceğini ifade ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde kurulan komisyonumuzda, önümüzdeki hafta kadın ve gençlik sivil toplum kuruluşlarının geleceği ve onların konuştuğu toplantı olacak. Ayrıca önümüzdeki hafta komisyonumuz Diyarbakır'ı ziyaret edecek. İlk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dışında, başka bir yerde toplantı yapılmış olacak. Komisyon olarak Diyarbakır'a gerçekleşecek bu ziyaretin ardından yine belli gruplar komisyonumuza gelecek. Nihayetinde, komisyon bir rapor hazırlayacak. Bu raporda da hukuki altyapı dahil diğer tespit ettiği konularla ilgili hazırladığı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuş olacak ve böylece komisyon görevini tamamlamış olacak" dedi.

'İNŞALLAH BU SÜREÇ EN İYİ ŞEKİLDE HEDEFİNE ULAŞMIŞ OLACAK'

Türkiye'nin hedeflerinin sadece ülke sınırlarıyla sınırlı olmadığını belirten Yüksel, "Kürt'üyle, Arap'ıyla, Türk'üyle bir ve beraber olunca aslında bölgede bu topraklarda huzur ve kardeşlik devam etmiş olur. Bugüne kadar çok canlar yitirdik. Terörden 65 bin canımızı yitirdik ve kimine göre 2 trilyon dolar bir ekonomik kayıp oluştu. Bizim hedeflerimizden biri sadece 'Terörsüz Türkiye' değil, terörsüz bölgedir. Zira bölgemiz; Suriye'de, Irak'ta ve İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım dahil olmak üzere büyük ve tarihi bir dönemden geçmektedir. İç cephenin güçlendirilmesiyle birlikte Türk, Kürt, Arap kardeşliği ile birlikte, terörsüz bir bölgenin de oluşmasıyla sadece Türkiye'nin kalkınmasıyla ilgili değil, bölgenin de topyekun kalkınmasıyla inşallah bu süreç en iyi şekilde hedefine ulaşmış olacak" diye konuştu.