Abdullah Gül'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Yorum yapmayı engelledi

Görevi boyunca milli bayramlarda sık sık rahatsızlanan ve törenlere katılmadığı için muhalefet tarafından eleştirilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Ancak Gül'ün bu mesajı yorumlara kapatması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı süresince milli bayram kutlamalarına katılmadığı ve Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığı şeklinde eleştiriler alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı paylaştı. Gül'ün paylaşımını yoruma kapatması dikkat çekti.

"ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI SAYGIYLA ANIYORUM"

Gül'ün paylaşımında "Bugün Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılı. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyorum. Yeni yüzyılda ülkemizin daha güçlü, halkımızın daha müreffeh olacağı inancıyla milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum." ifadeleri yer aldı.

ELEŞTİRİLERE BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

Gül, cumhurbaşkanlığı süresince milli bayram kutlamalarına katılmadığı ve Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığı yönündeki eleştirilere, görevden ayrıldıktan sekiz yıl sonra yanıt vermişti. Gül şu ifadeleri kullanmıştı: "Benim Cumhurbaşkanı olduğum sürece milli bayramlara katılmadığım, Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı, uzun süre bazıları anlattı aleyhimde. Bunları yalanlamayı zül kabul ettim ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başladılar, o zaman böyle bir açıklamaya mecbur kaldım.

7 yıl Cumhurbaşkanı olduğum sürece, katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum. Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım. Benden önce 30 Ağustos bayramlarının resepsiyonları ordu evlerinde yapılırdı. İlk defa Cumhurbaşkanı olarak onları ukdeme aldım ve Çankaya'da çok daha görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildi. 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde, bir kez Kırgızistan seyahatindeki rahatsızlığım nedeniyle ziyaretlere katılamadım."