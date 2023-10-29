Cumhuriyet'in Kuruluşunun 100. Yıl Dönümüne Özel Resepsiyon

İzmir Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Davetliler arasında eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve diğer önemli isimler yer aldı.

CUMHURİYET'İN KURULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL RESEPSİYON

İzmir Valiliği'nce Balçova Termal Otel'de düzenlenen resepsiyonda Vali Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban davetlileri karşılayıp bayramlarını kutladı. Müzik dinletisi ile başlayan Resepsiyona eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, kaymakamlar, il müdürleri, gaziler, milli sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonunda konuşan Elban, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Genç Cumhuriyetimiz inşallah nice yüz yıllar nice bin yıllar yaşar ve inşallah nice yüz yıllarda, bin yıllarda da genç kalmaya devam eder. Biz tıpkı bugün bu çatının altında olduğu gibi bir ve beraber oldukça yüreklerimiz birlikte vurdukça bu Cumhuriyet, bu devlet, bu vatan ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Ertuğrul KOÇAK / İZMİR,