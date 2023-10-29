Zonguldak'ta Cumhuriyet Bayramı heyecan ve coşku ile kutlandı. Kutlamalara belde halkının ilgisi yoğundu. Çaydeğirmeni beldesinde gerçekleşen kutlamalara katılım yoğun oldu. Programda yapılan konuşmalarda Cumhuriyet'in önemi vurgulandı.

- Cumhuriyet'in 100.yılı Çaydeğirmeni beldesinde kutlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Cumhuriyet Bayramı heyecan ve coşku ile kutlandı. Kutlamalara belde halkının ilgisi yoğundu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı. Hüseyin külah şehir stadyumunda gerçekleşen kutlamalara; Çaydeğirmeni Jandarma Karakol Komutanı Vekili Muhammed Cihan İçyer, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve protokol üyeleri katılımcıların bayramını kutladı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş; "28 Ekim 1923 akşamı hükümet kurulamayınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çankaya Köşkü'ndeki arkadaşlarına "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi. Çok uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet bağımsızlığına kavuşmuştur. Cumhuriyet, Türk milletine bırakılan en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyet aydınlanmaya doğru atılmış bir adımdır. 100 yıl önce bugün yakılan bir meşaledir. Sözlerini ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.