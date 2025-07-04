Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Temmuz tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ziyareti dolayısıyla dönüşüne kadar yerine vekalet edecek isim belli oldu.

CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Resmi Gazete'deki karara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.