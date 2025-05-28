Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Valiliklere ve Kamu Kurumlarına Atama Kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Valiliklere ve Kamu Kurumlarına Atama Kararları
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla valiliklerde, kaymakamlıklarda ve üst düzey kamu kuruluşlarında atama ve görev değişiklikleri yaptı. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanırken, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Tunceli Valiliği'ne getirildi. İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda da üst kademe atamalar yapıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre valiliklerde, kaymakamlıklarda ve üst düzey kamu kuruluşlarında atama ve görev değişiklikleri yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Valiliği'ne Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliği'ne İstanbul-Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, atandı.

İÇİŞLERİNDE ÜST DÜZEY ATAMALAR

İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda üst kademe kamu yöneticiliklerine de atamalar yapıldı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Harun Başıbüyük, Mülkiye Başmüfettişliği'ne Mehmet Mut, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Hüseyin Tekin, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na Niyazi Ulugölge, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Küçükikiz, Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'na Zafer Öz atandı. Aynı zamanda, birçok il ve ilçeye vali yardımcısı ile yeni kaymakam ataması gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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