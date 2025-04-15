Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son dönemde CHP erken seçim çağrılarını sürdürürken, kamuoyu araştırma şirketleri de anket çalışmalarına hız verdi. Son olarak BETİMAR Araştırma Şirketi'nin anket sonuçları ortaya çıktı.

SON ÇALIŞMALARINI YAYINLADILAR

SÖZCÜ TV'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Öncesi Sonrası Gece programına katılan Betimar Araştırma Başkanı Gürkan Duman, son verileri açıklamadan önce çalışmanın yeni bittiğini ve ilk kez açıklayacağını vurguladı.

Duman'ın siyasi parti oranlarıyla ilgili sıralaması ise şu şekilde oldu;

CHP: Yüzde 32.5

Ak Parti : Yüzde 30.6

MHP: Yüzde 10.1

Dem Parti : Yüzde 9.4

Zafer Partisi : Yüzde 4.3

İyi Parti : Yüzde 3.6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3

TİP: Yüzde 2

Memleket Partisi: Yüzde 1.1

BBP: Yüzde 1.1

Anahtar Parti: Yüzde 1.1

Diğer Partiler: Yüzde 1.3

"CUMHUR VE MİLLET İTTİFAKI KENDİ SEÇMENİNİ KONSOLİDE EDİYOR"

Duman, anket sonuçlarını açıkladıktan sonra, "Burada muhalefetle aynı görüştü olmayan bir seçmen konsolidasyonu var. Bu da yüzde 40 civarında. Seçmen kitlesinin CHP'ye geçtiği algısı da doğru değil. Cumhur ve Millet İttifakının kendi seçmeni içerisinde konsolide olduğunu ifade edelim." dedi.

ERKEN SEÇİME DESTEK VERENLERİN ORANI

"CHP lideri Özgür Özel'in Haziran'da erken seçim açıklamalarına da katılan yüzde 46.6 var. Katılmayan yüzde 42.9 olduğunu söylememiz lazım. Türkiye'nin sorunlarını kim çözer tablomuz var. Burada hiçbiri çözemez yüzde 27.6, AKP çözer yüzde 26, CHP çözer 23.4. Burada sağlık, dış politika, ekonomi gibi alanlarda muhalefetin somut adımlar atması gerekiyor."

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ NOKTA ATIŞI BİLMİŞTİ

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tahminlerinde sonuca en çok yaklaşan firma Betimar olmuştu. Betimar Araştırma, 81 ilden örnekleme alma yönetimiyle gerçekleştirdiği tahminlerde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,1, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45, Sinan Oğan yüzde 5,6 ve Muharrem İnce yüzde 0,3 olarak öngörmüştü. Bu sonuçlarla Betimar seçime en yakın tahmini yapan şirket olmuştu.