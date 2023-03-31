Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşti. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan listede kesin aday olarak yer aldı.

YSK, İTİRAZLARLA İLGİLİ SONUCU KARARA BAĞLAMIŞTI

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday olmasına itiraz eden İYİ Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ilettiği dilekçelerle ilgili verilen kararı duyurmuştu.

MİLLET İTTİFAKI İSMİ KULLANILABİLECEK

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına yapılan itirazların değerlendirilerek oy birliğiyle reddedildiğini belirtmişti. Yener, şunları söylemişti: "Öncelikle Millet İttifakı'nın kendi partilerinin adını kullandığı yapmış olduğu itiraz öncelikle değerlendirmiş, oy çokluğuyla Millet partisinin kullanılmaması yönündeki talebinin reddine karar verilmiş. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine dönük olarak Seçim takvimindeki sürece göre Resmi Gazete'de cumhurbaşkanı adayları ilan edilmiş, dün ve bugün yapılan çalışmalarda itirazlar değerlendirilmiştir.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞININ ÖNÜNDE ENGEL YOK"

Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin ve Erdoğan'ın geçici aday listesinde yapılan itirazları bulunmuştur. Kurulumuz her 3 adaya yönelik olarak yapılan itirazları değerlendirmiş ve değerlendirme sonucunda 77. 101. 116 maddeleri ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kanunu birlikte değerlendirilmiş, ve yapılan değerlendirme sonucunda oy birliğiyle her üç adayın adaylıklarına yönelik itirazın reddine karar verilmiştir.

PROPAGANDA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kesin listelerin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kurulun seçim takvimine göre yarın da cumhurbaşkanlığı seçim propaganda dönemi başlayacak.