Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 'Terörsüz Türkiye' ana gündemiyle toplanıyor

Kabine yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

ANA GÜNDEM "TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Kabine toplantısının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sürece ilişkin önemli mesajlar vermişti.

RAPORLAR KABİNE'YE SUNULACAK

Bu çerçevede, terör örgütü PKK'nın kendini fesih ve sonrasında silah bırakma kararının sahaya nasıl yansıdığına ilişkin bölgeden gelen raporların kabineye sunulması bekleniyor.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER

Dış politika da kabine toplantısının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin devam ettirdiği diplomasi trafiğinin kapsamlı şekilde toplantıda ele alınması bekleniyor.

BAYRAM TEDBİRLERİ DE MASADA

İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları da Kabine'de ele alınacak. Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de Kabine'nin gündem başlıkları arasında olacak.