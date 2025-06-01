Cumhurbaşkanlığı Kabinesi "Terörsüz Türkiye" ana gündemiyle toplanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine yarın Beştepe'de toplanacak. Milyonların merakla beklediği zirvenin ana gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın fesih kararının sahaya nasıl yansıdığına ilişkin bölgeden gelen raporların Kabine'ye sunulması bekleniyor.
Kabine yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
ANA GÜNDEM "TERÖRSÜZ TÜRKİYE"
Kabine toplantısının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sürece ilişkin önemli mesajlar vermişti.
RAPORLAR KABİNE'YE SUNULACAK
Bu çerçevede, terör örgütü PKK'nın kendini fesih ve sonrasında silah bırakma kararının sahaya nasıl yansıdığına ilişkin bölgeden gelen raporların kabineye sunulması bekleniyor.
DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER
Dış politika da kabine toplantısının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin devam ettirdiği diplomasi trafiğinin kapsamlı şekilde toplantıda ele alınması bekleniyor.
BAYRAM TEDBİRLERİ DE MASADA
İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları da Kabine'de ele alınacak. Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de Kabine'nin gündem başlıkları arasında olacak.