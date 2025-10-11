Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, UBP'nin 50. Kuruluş Yıl Dönümünde Konuştu

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da Ulusal Birlik Partisi'nin 50'nci Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türk siyasetinin köklü çınarı Ulusal Birlik Partisi'nin 50'nci kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler, Başbakan Sayın Ünal Üstel, UBP mensupları ve kıymetli Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle bir aradayız. Yarım asırlık bu kutlu yürüyüş, Kıbrıs Türk halkının varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesinin siyasi bir yansımasıdır. Kurucu Lider Rauf Raif Denktaş'ın temellerini attığı bu vizyon; 15 Kasım 1983'te ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bugün Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü mücadelesinin, Türkiye'nin kararlı desteğiyle aynı ideal etrafında sürdüğünü kaydeden Yılmaz, "Bu anlamlı günde; UBP'nin kurucusu, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı rahmet ve minnetle anıyor; partinin kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm kadroları gönülden tebrik ediyorum. Kıbrıs Türk halkının egemenliği, barışı ve refahı daim olsun" açıklamasında bulundu.