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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Silivri'deki Deprem için Geçmiş Olsun Diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Silivri'deki Deprem için Geçmiş Olsun Diledi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve AFAD'ın saha tarama faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstanbul Silivri'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerine başlamış, gelen ihbarları ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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