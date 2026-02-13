Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mersin'de şehit baba-oğulun ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mersin'de şehit özel harekat polisleri Ali Karapınar ile oğlu Mustafa Karapınar'ın ailesine ziyarette bulundu.

Yılmaz, 2018'de Mersin'de jandarma ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan özel harekat polisi Ali Karapınar ile 2025'te aynı kentte atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehadete ulaşan oğlu özel harekat polisi Mustafa Karapınar'ın ailesini Mersin'in merkez ilçesi Mezitli'deki evinde ziyaret etti.

Şehitleri rahmet ve minnetle andığını dile getiren Yılmaz, her zaman olduğu gibi şehitlerin aileleriyle bir arada olmaya, hatıralarını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Yılmaz'a, Mersin Valisi Atilla Toros ve AK Parti Mersin milletvekilleri de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, daha sonra Mersin Valiliği'ni de ziyaret ederek, şehirde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

