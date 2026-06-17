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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görev süresi sona eren Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i veda ziyareti nedeniyle kabul ederek, iki ülke arasındaki ilişkilere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Görev süresinin sona ermesi vesilesiyle veda ziyaretinde bulunan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Viktor Matis'i ağırladık. Görev yaptığı süre boyunca Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine sunduğu değerli katkılar dolayısıyla kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Türkiye'nin samimi bir dostu olarak Sayın Matis'in ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe
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