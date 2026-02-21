Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ben güçlüysem her şeyi yapabiliriz diyen bir zihniyetten değiliz. Maalesef böyle bir zihniyet dünyada hakim hale gelmiş durumda. Biz şunu söylüyoruz hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız. Güçsüz olursanız o da çare değil. Güçlüler gelir haklı da olsanız bin bir türlü zulümler yapıyorlar. Dolayısıyla hem haklı olacağız hem güçlü olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'da Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ESYAV) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftardan önce konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Ramazan ayı nefsimizi terbiye ettiğimiz, kalbimizi arındırdığımız, hayata ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı yeniden hatırladığımız bir muhasebe mevsimidir. Oruçla sabrı, iftar sofralarıyla şükrü, teravihlerle birlik duygusunu idrak ederiz. Ramazan, insanın yalnız kendi açlığını değil, başkasının ihtiyacını da hissettiği bir irfan mevsimidir. Ramazanın verdiği sükunet, vicdanı daha hassas kılar; başkasının yükünü omuzlama sorumluluğunu hatırlatır. Paylaşmanın bereketi, Ramazan'da daha görünür hale gelir" dedi.

"Sadaka anlayışı içinde eğitime katkı, dönüştürücü gücü en yüksek alanlardan biridir"

ESYAV Vakfı'nın 35 bin öğrenciye burs imkanı sunduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Kuruluşundan bugüne 35 bin öğrenciye burs imkanı sunmuş, 2 bin üniversite öğrencisine de destek sunuyor. Türkiye'nin 73 iline ulaşan bu burs ağı var. Sadece burs vermekle de yetinmiyor ayrıca başka pek çok desteği de sağlayan bir kurumumuz" diye konuştu.

"Hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız"

Vakıf geleneğinin ihtiyaç sahiplerini gözetmeye esas aldığı gibi devlet aklının da aynı sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ifade eden Yılmaz, "Ben güçlüysem her şeyi yapabiliriz diyen bir zihniyetten değiliz. Maalesef böyle bir zihniyet dünyada hakim hale gelmiş durumda. Biz şunu söylüyoruz hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız. Güçsüz olursanız o da çare değil. Güçlüler gelir haklı da olsanız bin bir türlü zulümler yapıyorlar. Dolayısıyla hem haklı olacağız hem güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a konuşmasının ardından ESYAV Vakfı tarafından plaket takdim edildi.

Programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, STK'ların temsilciler, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı