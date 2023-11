Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Gazze'de 30 günü aşkın süredir insanlık ve savaş suçu işleniyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Gazze'de 30 günü aşkın süredir insanlık ve savaş suçu işleniyor" dedi. Yılmaz, Türkiye'nin zulme uğrayan bölgedeki insanların güvenliği için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devem edeceğin vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi program ve açılışa katılmak üzere bulunduğu Malatya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek insanlık suçu işlendiğini söyledi. Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu ifade eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgedeki acıların sona erdirilmesi için her türlü çabanın gösterildiğini belirtti.

"Gazze'de 30 günü aşkın süredir insanlık ve savaş suçu işleniyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze'de 30 günü aşkın süredir insanlık suçu işleniyor, savaş suçları işleniyor. Bunu görmek için Gazzeli, Filistinli olmaya gerek yok, Müslüman olmaya da gerek yok. İnsan olmak yeter. Gerçekten oradaki acıları hissetmek için, paylaşmak için. Gazzeliler bir taraftan açlıkla diğer taraftan ağır bombardımanla kıyıma uğratılmaktadır. Binlerce sivili hedef alan bu katliamın önüne geçilmesi şu anda insanlığın en önemli, en öncelikli meselesidir. Bizim de en öncelikli meselemizdir. Bunun için en hızlı şekilde ateşkesin sağlanması ardından da kalıcı barışa giden yolun açılması gerekmektedir. Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerinin yanındadır. Filistin davasının sonuna kadar arkasındadır. İnsani yardımlar anlamında öncü bir ülke olduk. Bu süreçte Mısır'a çok sayıda uçakla yardım iletildi. Refah sınır kapısından imkan oluştukça oradaki mazlum halka, zulüm altında olan halka destek olmak için her türlü gayreti sarf ediyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Gazze için bütün imkanlarını kullanıyor"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgedeki huzurun sağlanması adına çok çaba sarf ettiğini belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız her platformda Gazzeli mazlum ve mağdurların haklarını savunmakta, dünyada o mazlumların sesi olmaktadır. Gazze'de de durum aynı şekilde. Bu konularda en açık ve net konuşan, tavrını ortaya koyan, önde gelen bir lider olarak her türlü diplomatik çabayı da ortaya koymaktadır. Özellikle kalıcı çözüm sağlanması noktasında her türlü fikri, projeyi, politikayı ortaya koyan bir ülkedir Türkiye Cumhuriyeti. Böyle bir süreç olması halinde de garantör yükü olma alternatifi dahil olmak üzere her türlü imkanını harekete geçirmektedir. Son yapılan Türk Devlet Teşkilatı zirvesinde de sivil koruma mekanizmasının kurulması için gerekli adımların atılması gerektiğini Cumhurbaşkanımız ortaya koymuştur. Buna benzer pek çok insani ve diplomatik çaba devam etmektedir. Bir kısmı kamuoyuna yansıyor bir kısmı yansımıyor. Bu konuda çok yoğun bir mesai içinde olduğumuzu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda bütün imkanlarını kullandığını ifade etmek isterim. Bu vesileyle tekrar Gazze'de şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, orada yaşayanlara sabır diliyorum. Er ya da geç bu sorun inşallah ortadan kalkacaktır. Hak yerini er ya da geç bulacaktır" diye konuştu. - MALATYA