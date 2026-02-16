Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Zonguldak'ta hayatını kaybeden iki madenci için taziye mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçükte hayatını kaybeden iki madenci için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, yaralı madenci için de acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenci için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan kardeşimize de acil şifalar temenni ediyorum. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup süreç titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Politika
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihini verdiler! İlk yapacağı iş bile belliymiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

McKennie: Kenan bize söyledi

McKennie: Kenan bize söyledi
İstanbul'un kabusu olan çete, çatışmaya girip görüntüleri TikTok'ta paylaşmış

İstanbul'un kabusu olan çetenin yaptıkları ortaya çıktı
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa

Sonunda o da muradına erdi
16.5 milyon dolara satılan Pokemon kartı rekor kırdı

Bu bir rekor! Tek bir kart tam 721 milyon TL'ye alıcı buldu
McKennie: Kenan bize söyledi

McKennie: Kenan bize söyledi
Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu

Sahilde gören hemen polisi aradı! Bulgular bir ihtimali işaret ediyor
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı