Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Teşkilatını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile teşkilat başkan yardımcılarını kabul etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AK Parti Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş ve teşkilat başkan yardımcılarıyla bir araya geldik. AK Parti teşkilatı aynı zamanda bir siyaset okuludur. Liderimizden mahalle yönetim kurulu üyemize ve sandık sorumlularına kadar AK Parti teşkilatı, demokratik ortamda milletimizin talep ve beklentilerini yönetime yansıtan büyük bir ailedir. Sahadan aldığı güçle yürüyen bu kadrolar, Türkiye Yüzyılı'nın omurgasıdır. Dinamik, kapsayıcı ve vizyoner bir teşkilat anlayışıyla çalışan AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve ekibine muvaffakiyetler diliyorum."