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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Afetlere Hazırlık Çalışmalarını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Afetlere Hazırlık Çalışmalarını Değerlendirdi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl UMKE Lojistik Merkezi'nde yapılan afet hazırlıklarını inceledi ve Türkiye'nin bu alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti. Yılmaz, sağlık ekiplerinin afet anlarındaki önemine dikkat çekerek, hazırlıkların aralıksız devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin afetlere hazırlık konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini vurguladı. Bingöl UMKE Lojistik Merkezi'ndeki çalışmalardan etkilendiğini belirten Yılmaz, hazırlıkların aralıksız devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, UMKE Lojistik Merkezi'nde Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, afet risklerini en aza indirmek için yapılan çalışmalar ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, afet anlarında sağlık ekiplerinin önemine vurgu yaparak, "UMKE'yi bugüne kadar birçok yerde, sahada gördük. AFAD, jandarma ve emniyet ekipleri sahada fedakarca çalışıyorlar. Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Bingöl UMKE Lojistik Merkezi'nde yapılan hazırlıklardan çok etkilendim. İnşallah afet yaşanmaz ama olduğunda da hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin afetlere hazırlık konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Yılmaz, "Afetlere hazırlık alanında eskisinden çok daha ileri bir seviyeye ulaştık. Ancak durmak yok, daha da güçlenerek ilerlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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