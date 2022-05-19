Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü

AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisinde güvenoyu alan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin Başbakanı Ünal Üstel'i arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisinde güvenoyu alan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin Başbakanı Ünal Üstel'i arayarak tebrik etti.

Görüşmede, Türkiye'nin, dün olduğu gibi bugün de KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunun altını çizen Oktay, Türkiye'nin KKTC'nin barış, kardeşlik, refah ve istikrarından yana taraf olduğunu dile getirdi.

Üstel ise en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirtti.

Kendilerini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacaklarını ifade eden Oktay, UBP-DP-YDP koalisyonunda kurulan yeni hükümete başarılar diledi.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

fuat oktay, Cumhuriyet, Ünal Üstel, Kıbrıs, Politika, Haberler

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