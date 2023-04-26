Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Halil İbrahim Sofrası değil, Türkiye'nin paylaşım sofrası'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İstikrar için bu ülkeyi teröre ve terör sevicilerine muhtaç bırakmamak için, diyorlar ya hani 'Halil İbrahim Sofrası' diye, o Halil İbrahim Sofrası değil Türkiye'nin paylaşım sofrası" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İstikrar için bu ülkeyi teröre ve terör sevicilerine muhtaç bırakmamak için, diyorlar ya hani 'Halil İbrahim Sofrası' diye, o Halil İbrahim Sofrası değil Türkiye'nin paylaşım sofrası" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada vatandaşlara hitap ederek Yozgat'a ilişkin yatırımların devam edeceği mesajını veren Oktay, 14 Mayıs için daha çok çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Oktay, 14 Mayıs'a kadar çok çalışması gerektiğini belirterek, "Şimdi buradan öyle bir seslenelim ki; yedili masa da, yedili maşa da, yedili düvel de, yedi düvel de duysun. 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyor muyuz? Yozgat Bozok yaylasının yiğit evlatlarına da bu yakışır" dedi.

"Mankurtlarla boğuşarak 21 yılda nice icraatlar yaptık"

"Bu ülke ve millet için yapılan fedakarlıkları görüp de yüreği sızlamayana, gözü dolmayana, Sürmeli'deki bu derdi anlamayana biz de aşina değiliz ve olmayacağız" diyen Oktay, bir kez daha Yozgat'ın desteğine ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar ülkeye, millete hangi hizmeti getirmeye, hangi hizmeti kazandırmaya çalıştıysak hepsinde de karşımızda bir 'iztemezük' korosu çıktı. Yıllar boyunca kendi güvenlik ve refahları için herkesle birlikte bizim de vaktimizi ve enerjimizi heba ederken, içeride onların değirmenlerine de su taşıyanlar vardı. Bunlar bize de çelme takmaya çalıştı. Ülkemizin 81 vilayetinin eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda gelişmesini, kalkınmasını sağlarken önümüze hep engel çıkardılar. Vesayetinden terör örgütüne, darbecisinden ekonomik tetikçisine, işte bu mankurtlarla boğuşarak 21 yılda nice icraatlar yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin 21 yıldır yaptığı icraatlara işaret eden Oktay, "Hepsini saymaya kalksak, hepsini göstermeye kalksak yaptığınız hizmetlerin günlerce, saatlerce bitmeyecek eser ve hizmetleri biz sadece beş seçim dönemine sığdırdık. 80 yılda yapılamayanı yirmi yılda yaptık. Türkiye Yüzyılı'nı bu altyapının üzerine, şimdi asıl hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ülkemizi, dünyanın ilk on ekonomisi arasına çıkarmanın peşindeyiz. Siyasi, sosyal, askeri, diplomatik gücüyle ülkemizi dünyanın önde gelen devletlerinden biri yapmanın peşindeyiz" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nun vadettiği üç K, yani kaos, kriz, kakofoni"

Oktay, muhalefete yüklenerek, "Peki biz bunu yaparken karşımızdakiler neyin peşinde? Durdukları yedili masa koalisyonuyla eski Türkiye'nin kavgasını, dövüşünü, krizini geri getirmenin peşindeler. Üstelik bunun için Kandil'deki terör baronlarından Pensilvanya'daki ayinlere, Londra'daki tefecilerden, Brüksel'deki LGBT'cilere, eşcinsellere kadar herkese göz kırpıyorlar. Kendi aralarında da ne yapıyorlar? Körebe oynuyorlar. Yani birinin söylediğini, vadettiğini öbürü duymazdan, görmezden geliyor. Masada birbirlerinin gözünü oymaya kalkanlar iş ve iş, ülke ve millet düşmanlarına gelince bu kadar bonkör davranıyorlar. Onların adeti ne biliyor musunuz? Onların vadettiği yedili maşanın, Kılıçdaroğlu'nun vadettiği üç k. Yani; kaos, kriz, kakofoni" dedi.

Millet İttifakı'nın çoklu cumhurbaşkanı yardımcısı modelini eleştiren Oktay, "Yedi tane, sekiz tane cumhurbaşkanı yardımcısıyla ülke yöneteceklermiş. Yani yüzde elli oy alanda, yüzde yarım oy alanda aynı söz hakkına sahip olacak. Peki ne yapacak? Evet demediği sürece Cumhurbaşkanı bir karar veremeyecek. Yani sizin verdiğiniz oylara, sizin verdiğiniz yetkiye ipotek koyacaklar, vesayet koyacaklar" açıklamasını yaptı.

"Bakkala ekmek almaya göndermeyeceğiniz birine Türkiye'yi emanet eder misiniz"

"Peki bu üç K'nın üzerine ne vaat ediyorlar? İki K. İki K ne, Kemal Kılıçdaroğlu. Bunun adı katmerli kaos. Yozgat buna müsaade eder mi? Türkiye buna müsaade eder mi?" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Millet İttifakı'nı oluşturan partilere gönül veren kişilere seslenerek, şunları kaydetti:

"Kendinizin ve evladınızın geleceğini bu yedili maşanın kavgasına emanet etmeyin. Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz? Hanım kardeşlerim, bakkala ekmek almaya bile göndermeyeceğiniz birine Türkiye'yi emanet eder misiniz? Beylere sesleniyorum; dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı beş dakika ona bile bırakamayacağını biline, ülkeyi emanet eder misiniz? Gençler, dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğuna şüpheyle bakacağınız birisine kendi geleceğinizi teslim eder misiniz? Çiftçi kardeşim, onun önüne üç koyun katsak akşama hepsini de kaybedip geleceğini bildiğiniz birine ülkemizin geleceğini teslim edebilir misiniz? İşveren kardeşim, kendi müessesenizde vasıfsız eleman olarak dahi çalıştırmayacağınız birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşim, oturduğun apartmanı yönetecek olarak seçmediğin, seçmeyeceği birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misin?"

" 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız"

CHP'li büyükşehir beledilerinin verdiği sözleri tutmadığını söyleyen Oktay, "Ne sözlerini tuttular ne de tutmadıkları sözün hesabını millete verdiler. İşte bunun için 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız. Ama biz ne söz verdiysek yaptık. Siz bunları şimdi bırakın herhangi bir eser vermeyi, hizmet getirmeyi, yapılan işlere hayırlı olsun dediklerini duydunuz mu? Köprü yaparız, millet köprü mü yiyecek derler. Havalimanı yaparız, buraya uçak inmez derler. Baraj yaparız, çevreye zarar verir derler. Maden, petrol buluruz, doğal gaz çıkartırız, hepsine muhakkak bir top takarlar. Dünyanın ilk SİHA uçak gemisini yaparız, maket derler. Organize sanayi kurarız, inanmazlar gidip sayım yapmaya kalkarlar. Velhasıl Allah razı olsun dememek için her yolu denerler. Zaten Allah razı olsun nasıl denir onu da bilmezler. Hiç önemli değil, bize milletimizin duası yeter. Bize Yozgatlının duası yeter. Yozgat'tan bu sefer tüm Türkiye'ye örnek olacak rekorun ve rekora bir destek bekliyoruz" dedi.

Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' söylemine yönelik, "İstikrar için bu ülkeyi teröre ve terör sevicilerine muhtaç bırakmamak için, diyorlar ya hani 'Halil İbrahim Sofrası' diye, o Halil İbrahim Sofrası değil, Türkiye'nin paylaşım sofrası. Onlara bunu bırakmamak için hep birlikte yürümeye var mıyız? Cumhurbaşkanımıza 'durmak yok, yola devam' demeye var mıyız. 14 Mayıs'ta balkon konuşması yaptırmaya var mıyız?" ifadelerini kullandı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. - YOZGAT