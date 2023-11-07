Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediyesinin hizmet belediyeciliği yaptığını ifade ederek, Başkan Selahattin Gürkan'a şehre kazandırdığı yatırımlar için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediyesinin hizmet belediyeciliği yaptığını ifade ederek, Başkan Selahattin Gürkan'a şehre kazandırdığı yatırımlar için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen hizmetlerin açılışını yapmak üzere Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Malatya'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan, "Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, değerli hemşerimiz, gururumuz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz beyefendiyi şehrimizde görmekten, ağırlamaktan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Malatya'nın tarihi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırım ve hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan, Malatya'yı küllerinden yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz gayret gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, meclis salonunda gerçekleştirilen iş dünyası buluşmasında da Malatya Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını övdü. Yapılan yatırımların önemli yatırımlar olduğuna değinen Yılmaz, "Belediyeleri ikiye ayırmak lazım bence. Bir tanıtımcı belediyeler bir de yatırımcı belediyeler. Bunu da en güzel nereden anlarsınız, bütçesini nereye harcıyor. Verilen rakamlar gerçekten çok güzel. Büyük oranda yatırıma harcıyor. Büyükşehir belediyemize huzurunuzda yürekten teşekkür ediyorum. Yatırım önemli değerli arkadaşlar. İyi ki bu kadar yatırım yapılmış son dönemde. Bu pandemi dünyadaki hadiseler yatırımı çok daha maliyetli hale getirir. İyi ki Türkiye'de de Malatya'da da çok yatırım yapmışız. Keşke daha da fazlasını yapsaydık. Şimdi bizi bazen eleştiriyorlar. Türkiye'ye son 20 yılda yaptığımız yatırımlar çok çok kıymetli olduğu hakikaten şu anki dünya şartlarında da iyi ki bu kadar yatırım yapmışız diye tekrar ifade etmek istiyorum. Malatya'da da büyükşehir ve bütün belediyelerimizi bu anlamda tebrik ediyorum. Hizmet belediyeciliği yaptıkları için, tanıtım ve reklam değil hizmete paraları harcadıkları için" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen ziyarete Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Ekonomi Koordinatörü Ahmet Oğuz Sarıca, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile STK temsilcileri katıldı. - MALATYA