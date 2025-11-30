Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Cemal Öztürk İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Plan ve Bütçe Komisyonu başta olmak üzere uzun yıllar TBMM'de birlikte mesai yaptığımız, kıymetli yol ve dava arkadaşımız, önceki dönemler Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk Beyefendi'nin uzun süren rahatsızlığı sonrasında vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Tecrübesi, birikimi ve ilkeli siyasi duruşu ile Giresun'a ve ülkemize yaptığı hizmetleri hayırla yad ediyoruz. Cemal ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve AK Parti teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."