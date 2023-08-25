Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü kutlamalarına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Yılmaz, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na ziyarette bulundu ve çocuklarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, etkinlikler çerçevesinde ilk ziyaretini Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na gerçekleştirdi. Ziyarette çiçeklerle karşılanan Yılmaz, kendisini seslenen çocukların yanına giderek sohbet etti. Çocuklara kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Yılmaz, valilik makamına çıkarak şeref defterini imzaladı. Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra toplantı gerçekleştirdi.