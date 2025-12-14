Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı"nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin, "Özellikle CHP'nin 'Bunlar bunu yapamaz, yetiştiremez.' dedikleri bu yerlerde biz hem deprem konutlarını yaptık hem köy konutlarını yaptık. Buralara da artık vatandaşlarım yerleşir hale geldi. Bir taraftan inşa ediyoruz, bir taraftan açılış ve deprem konut teslim törenlerini de yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde düzenlenen "AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı" kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Anıl Toksöz, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 28 yıl önce okuduğu bir şiir yüzünden cezaevine girdiğini aktararak, "Bu süreç sizin için neyin başlangıcı oldu? Eğer tabii siz de isterseniz bu güzel şiiri okuyabilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine "Şimdi tabii bu genci kıramayız." diyen Erdoğan, Ziya Gökalp'in "Asker Duası" adlı şiirini okudu.

Erdoğan, bunun Ziya Gökalp'le eş anlamlı da söylenen bir şiir olduğuna dikkati çekerek, "Ama buna rağmen, ne olursa olsun kimin okuduğu önemli. Oradan yaklaşılarak hemen dava açıldı. Hayırlısıyla biz de cezaevine gittik ama bak oradan çıktık. Fazla sürmedi, 15 ay sonra siyasette kapılar bize farklı bir şekilde açıldı. Yeni bir dünya kuruldu ve Türkiye'de hamdolsun yeni bir dönemin kapıları açıldı." ifadelerini kullandı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan bir öğrenci de soru sormak için söz aldı.

Öğrenci, "Sayın Cumhurbaşkanı'm çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmayıp şiiri okuduğunuz için. Lakin taklitçi bir şahsiyet var. Aynı şiiri okumaya çalışıyor. Sizinle yarışmaya çalışıyor ama bilmiyor ki bunlar biraz zor. Müsaadeniz olursa hep birlikte o videoyu izletmek istiyorum." diyerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Asker Duası" adlı şiirle ilgili bir konuşmasına ilişkin videoyu izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videoyu izledikten sonra, "Ama birbirine karıştı bu. Minareler mızrak oldu vesaire." ifadesini kullandı.

Programda, müzisyen Ekin Uzunlar gençlerle birlikte şarkılarını seslendirdi.

"İnşallah Rutte de aynen Stoltenberg gibi bu süreci devam ettirir"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nün 3. sınıfında okuyan Atakan Alan, eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yazdığı kitabında yer alan "Erdoğan'ın Stoltenberg'e mısır ikram etmesi"yle ilgili anısını paylaşmasını rica etti.

Bunun üzerine Erdoğan, şunları aktardı:

"Stoltenberg'in İstanbul Dolmabahçe'de bir ziyareti olmuştu. Mısırla kestanenin de mevsimiydi. 'Mısırla tanışır mısın?' dedim. Baktım biraz zor tanışıyor, 'Ben çok severim. Sana da ikram edeyim.' dedim. Mısır kestanesiz olmaz. Arkadaşlara dedim ki 'Hemen mısır aldırın.' Kestaneyle beraber o gün orada bir mısır yedik fakat böyle hatıratına bunları zikredeceğini, oraya koyacağını nereden bileyim? Sağ olsun, var olsun. İyi bir insandı, hoş bir insandı. Onunla uzun yıllar beraber çalıştık ve temenni ederim ki inşallah Rutte de aynen Stoltenberg gibi bu süreci devam ettirir."

"350 bine yakın konutu Malatya'da ayağa kaldırdık"

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Numan Ülgen, deprem bölgesindeki çalışmalar ile Sosyal Konut Projesi'nin Türkiye'nin sosyal devlet ve şehircilik anlayışı açısından önemine ilişkin sorusunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın gerçekten çok büyük darbe yiyen illerden birisi olduğunu ifade etti.

"Şu an itibarıyla 350 bine yakın konutu Malatya'da ayağa kaldırdık. Sağ olsun, ilgili bakanım ve ekibi çalışmalarını burada kararlılıkla yürütüyor." diyen Erdoğan, sadece konutlar değil, bunun yanında deprem konutlarıyla beraber köy evlerini de yaptıklarını anlattı.

Köy evleriyle de buralarda çok farklı bir hava estirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Yani özellikle CHP'nin 'Bunlar bunu yapamaz, yetiştiremez.' dedikleri bu yerlerde biz hem deprem konutlarını yaptık hem köy konutlarını yaptık. Buralara da artık vatandaşlarım yerleşir hale geldi. Bir taraftan inşa ediyoruz, bir taraftan açılış ve deprem konut teslim törenlerini de yapıyoruz. Şimdi önümüzde de inşallah aynı şekilde Adıyaman'la ilgili adımlarımız olacak ve oradaki konutları da yavaş yavaş teslim etmeye başlayacağız." diye konuştu.

Programda, AK Parti Gençlik Kollarınca hazırlanan "Filistin" konulu video izletildi. Videoda, gençlerin çalışmaları ve saldırıya uğrayan bölgelerden görüntülerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulunda Filistin'le ilgili konuşması da yer aldı.

"Onların yüzlerine baka baka o konuşmayı yaptım"

Videonun ardından söz alan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Emre Çalışkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu her platformda Gazze'de yaşanan soykırıma değindiğini, buna çözüm aramak için tüm İslam ülkelerini bir masa etrafında topladığını, Türkiye'nin garantörlüğünde Gazze'de bir ateşkes sağlandığını dile getirdi.

Çalışkan, daha sonra "İsrail ile Gazze arasındaki ateşkesin samimi şekilde devam edip edemeyeceğine" ilişkin düşüncelerini Erdoğan'a sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine düşen görevin esbaba tevessül olduğunu, gerisinin Allah'a kaldığını dile getirerek, "Biz, her türlü adımı atıyoruz. Az önce gördünüz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda bu konuşmayı yaparken karşımdaki masalarda İsrailli delegeler vardı. Onların yüzlerine baka baka o konuşmayı yaptım. Korkaklarla savaşa gidilmez. Biz, korkak değiliz. Hüküm var ya, 'Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol/Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.' Biz böyle çıktık bu yola. Hamdolsun bunun neticesini de aldık." ifadelerini kullandı.

Burada yaptığı konuşmaların özellikle Gazze'yi daha çok dayanma gücüne eriştirdiğinin altını çizen Erdoğan, "Yine BM Genel Kurulunda, Trump'la beraber yaptığımız toplantıda da yine dar kapsamlı olarak özellikle Müslüman ülkeler, orada mesajımızı verdik. Ama burada Türkiye olarak bizim söylediklerimiz Trump'ın yanında iz bıraktı. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde kararlılıkla biz yolumuza devam edeceğiz. Bundan geri adım atmak yok. Geri adım atarsak Allah'a da Gazze'ye de bunun hesabını veremeyiz." dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Pilotaj Bölümü'nden öğrenci pilot Çağdaş Ömür ise son yıllarda Türkiye'nin, kriz yaşayan ve ikili ilişkileri son derece gergin ülkeler arasında diyalog kurmasıyla ön plana çıktığını, literatürde bundan "lider diplomasisi" olarak bahsedildiğini anlattı.

Ömür, gelecek yıl Türkiye'de gerçekleşecek olan zirvelerin de bu sürecin devamı niteliğinde olduğunu, gençlerin önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan bu zirveleri nasıl değerlendirmesi ve okuması gerektiğini sordu.

"Ankara'da NATO Liderler Zirvesi Toplantısı'nı yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin dünyada farklı bir yere ve konuma sahip olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Hem liderler noktasında hem de şu an itibarıyla NATO Zirvesi'ne Türkiye ev sahipliği yapmak suretiyle ona hazırlanıyor. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi Toplantısı'nı yapacağız. Daha önce İstanbul'da yapmıştık, şimdi de Ankara'da bu zirveyi yapacağız. Tabii biz Ankara'da bir 'ay-yıldız konsepti' hazırlıyoruz. Bu ay-yıldız konseptinde bütün Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrı ayrı kuvvet komutanlıklarını aynı yerde inşallah topluyoruz, toplayacağız ve NATO Liderler Zirvesi'nde de bu yapmakta olduğumuz kompleksi inşallah gelecek misafirlerimiz için, oralarda kendilerini misafir edeceğiz. Güzel bir kompleks hazırlıyoruz. Bunu NATO Liderler Zirvesi'ne de yetiştirmenin hesabı içerisindeyiz. Çünkü liderlere de bu yakışır. İşte bizim külliyemizin biliyorsunuz, özellikleri var. Gerek Millet Kütüphanemiz gerek oradaki Millet Kütüphanemizle birlikte bütün gelen misafirleri ağırladığımız yerler, onların farklı hatıralarla ayrılmasına da vesile oluyor. Şimdi ay-yıldız kompleksiyle de buna yeni bir güç katıyoruz. Yeni bir inşallah kompleksle dünyaya mesajımızı vereceğiz."

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nden Ayşe Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris ziyaretini anımsatarak, "Marmaris ziyaretinizde seçtiğiniz kıyafet kamuoyunda oldukça ilgi görmüştü. Giyim tercihlerinizde kendi zevkiniz mi belirleyici oluyor yoksa eşiniz Emine Hanım'ın tercihleri veya katkıları büyük mü?" diye sordu.

Erdoğan, soru üzerine öğrencilere seslenerek, "Bu kıyafetim nasıl, siz beğendiyseniz mesele yok." ifadelerini kullandı.

Eşi Emine Erdoğan'ın kıyafetleri noktasında katkılarına değinen Erdoğan, "Kravatımdan gömleğime kadar kendisiyle de istişaremi yaparak adımlarımı atıyorum. Bugüne kadar da pek yanılmadık, iyi gidiyor." diye konuştu.

Programın devamında İstanbul'daki gençlerle Erdoğan'ın gençlik yıllarına ilişkin soruların sorulduğu röportajlar da katılımcılara izletildi.

"Dünya kupasına da gidecek gibi bir havamız var"

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde ikinci sınıf öğrencisi Nisa Uzun, Erdoğan'a, üniversite yıllarına dair soru sormak istediğini aktardı.

Uzun, "O yıllarda derslerinizin yanı sıra aktif bir şekilde siyaset ve futbolla da ilgilendiniz. Sizleri bu yoğun çalışma temposuna motive eden şeyler neydi? İkinci sorum efendim. Karşınızda 20 yaşında, kariyerinin başında, hedefleri olan Recep Tayyip Erdoğan olsaydı biz gençlere ne tavsiye verirdi?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da imam hatip okulunda okuduğu dönemde İstanbul Camialtı Spor Kulübünde amatör futbola başladığını, okul ile futbolu eş zamanlı ilerlettiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İmam hatip okulunda eğitim öğretim, öbür tarafta amatör futbol ve üniversiteye başlayana kadar bu süreç devam etti. Üniversiteye başladığımda da bu defa İETT'ye bir transfer yaptım. Oradan nasibimizi de aldık. Hem evliliğimiz hem İETT'den aldığımız transferle birlikte yeni bir süreç amatör küme de benim için başladı. Fena değildik, başarılı bir futbolda sürecimiz oldu. Yaklaşık 14-15 sene futbola devam ettim. Bu 14-15 senelik futbol hayatımda siyasete hiçbir zaman ara vermedim. Siyaseti de aynen onunla beraber devam ettirdim. Şimdi artık futbol bizim için mazi oldu. Ama şimdi de haftanın 2-3 günü basketbol oynamak suretiyle yolumuza devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı da benim takımda. İbrahim Kalın Bey karşı takımda. Başarımız iyi. Bazıları diyorlar, 'Size torpil filan.' 'Yok.' dedim. Benim torpille filan alakam yok. Ama basketbolda iyiyiz ve şu anda onu da başarıyla sürdürüyoruz. Şu anda basketbolda milli takımımız, biliyorsunuz iyi gidiyor. Dünya kupasına da gidecek gibi bir havamız var. Önümüzde Sırbistan maçı var. Bu üçüncü maçımızda da inşallah Sırbistan'ı da yenersek önümüz daha da açılacak."

Öğrencilerin ilgisine ve alakasına teşekkür eden Erdoğan, "Sporla sizlerin de ilgili olmanız hakikaten çok faydalı olacaktır diye de düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, soru cevap bölümünün ardından Erdoğan'ın çocukluğu döneminde, çalışarak biriktirdiği parayla aldığı kitaplara ilişkin çekilen kısa film izletildi.

Kısa filmin ardından, günün anısına AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş tarafından kısa filmde de yer alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışıp, biriktirdiği parayla aldığı "Hukuki İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu"nun 1951 yılında basılmış, 6 cilt halinde neşredilmiş ilk baskılarından biri Erdoğan'a hediye edildi.

İbiş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aldığı ilk kitap. Nasip oldu, Ankara'daki bir sahaftan bu kitabın ilk baskısını bulduk." ifadelerini kullandı.

(Bitti)