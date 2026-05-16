Erdoğan: Türkiye'nin geleceği gençlere emanet

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıymetli gençler, Türkiye'nin geleceği sizlere emanettir. Türkiye'nin parlak yarınları sizlerin gayretleriyle şekillenecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca Turka Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni Programı"nda yaptığı konuşmada, 81 ili gençlik ve spor tesisleri, bilim ve kültür merkezleri, spor salonları, futbol sahaları ve olimpik yüzme havuzlarıyla donattıklarını, hepsinden önemlisi gençlere cesaret ve özgüven kazandırdıklarını söyledi.

Bugün kendisini çok iyi yetiştirmiş, birkaç dil bilen, dünyayı tanıyan, sosyal zekası yüksek, deneyimli, donanımlı, yenilikçi aynı zamanda ahlaklı ve imanlı neslin gümbür gümbür geldiğini gördüklerini belirten Erdoğan, "İmandır o cevher ki İlahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.' Tüm dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimiz bu ülkenin genç mühendislerinin, genç yazılımcılarının, genç teknisyenlerinin ve elbette TEKNOFEST kuşağının genç neferlerinin omuzlarında yükseliyor. Genç bilim insanlarımız, genç öğrencilerimiz, genç sanatçılarımız dünya ölçeğinde ses getiren başarılara imza atıyor. Genç yeteneklerimiz uluslararası turnuvalarda, olimpiyatlarda madalyalara her gün yenilerini ekliyor." diye konuştu.

Erdoğan, Tekvando Milli Takımı'nın engelli sporcularla birlikte 22 madalya kazanıp Avrupa Şampiyonu olduğunu aktararak, milletin göğsünü kabartan tüm tekvandocuları tebrik etti.

Kazakistan ziyaretinde Türkiye'yi e-spor alanında temsil eden gençlerle karşılaştıklarını belirten Erdoğan, "İster geleneksel spor dallarında, ister teknolojiyle beraber gelişen e-spor branşlarında olsun, gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bugünün ve yarının dünyasında sizlerin hak ettiğiniz yeri alabilmeniz için yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sizler bu milletin göz bebeğisiniz. Üzerine titrediği kır çiçeklerisiniz"

Gençlere de seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Kıymetli gençler, Türkiye'nin geleceği sizlere emanettir. Türkiye'nin parlak yarınları sizlerin gayretleriyle şekillenecektir. Sadece ülkemizde değil Türk dünyasında, İslam aleminde, Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da sizi izleyen Türkiye'deki her gelişmeyi yakından takip eden milyonlarca kardeşiniz var. Siyasi hayatının her aşamasında gençlerle yol yürümüş, çeyrek asra yaklaşan millete hizmet yolculuğunda gençleri daima öncelemiş bir büyüğünüz olarak sizlere hep güvendim ve güveniyorum. Sizler bu milletin göz bebeğisiniz, üzerine titrediği kır çiçeklerisiniz. Sizler geçmişi şanla, şerefle, başarılarla dolu bir milletin evlatlarısınız. Kimsenin sizi yolunuzdan döndürmesine, ümitlerinizi söndürmesine izin vermeyin. Sırf sarf malzemesi, konu mankeni, vitrin süsü olarak kullanmak isteyen kifayetsizlere asla prim vermeyin. Sizi kirli ve karanlık siyasi emelleri uğruna aparat olarak, kaldıraç olarak, manivela olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin. Sizi zayıflatmaya, zayıf göstermeye çalışanlara hiçbir suretle kulak asmayın."

Abdurrahim Karakoç'un "İlmi azık eyle, sabrı silah, gittiğin Hak yoldur, yardımcın Allah, 40 geceden sonra 40 milyon sabah görecek güçtesin, zayıfım sanma. Sevda kelep kelep, kin deste deste, eller tetikdedir, kulaklar seste, en uzak menzile iki nefeste varacak güçtesin, zayıfım sanma." dizelerini okuyan Erdoğan, "Birliğiniz, beraberliğiniz, kardeşliğiniz daim olsun. Sevinciniz huzurunuz baki olsun.' diyorum. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Gençlik şölenimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek, buluşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.

Programdan notlar

"Kocaeli her zamanki yerinde", "Elif gibi dimdik Ilgaz Dağı gibi arkandayız" ve "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı bazı pankartların asılı olduğu stattaki gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlar ve sloganlarla karşıladı.

Alana geldiği sırada gençleri selamlayan Erdoğan, buradaki bazı gençlerle fotoğraf çektirdi.

Şölende, "İyi ki varsın Erdoğan" adlı şarkı eşliğinde koreografi yapıldı. Koreografide, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve bazı savunma sanayisi üretimlerinin fotoğraflarının da bulunduğu "Reise sözümüz", "Maziden kökümüz" ile "İstikbalde müjdemiz var" yazılı pankartlar açıldı.

AK Parti Gençlik Kollarınca hazırlanan "Beraber yürüdük" isimli kısa filmin izletildiği programda, ayrıca dron gösterisi yapıldı. Bu sırada gençler gösteriye ellerindeki cep telefonu ve ışıklarla eşlik etti.

Programda, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabını gerçekleştirmek için kürsüye çıkmadan önce stadı gezerek, gençleri selamladı.

Hitabın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yusuf İbiş, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile Milli Güreşçi Rıza Kayaalp tablo, hafız Furkan Kılıç Kur'an-ı Kerim, milli tenisçi Zeynep Sönmez de raket takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oyuncu Serkan Çayoğlu kılıç, sosyal medya içerik üreticisi Elif Akçivi tablo, TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması ekibi adına Yusuf Kaan Çoğalan ise maket İHA hediye etti.

Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle aile fotoğrafı çektirdi.

Programda şarkıcı Sefo da konser verdi.

(Bitti)