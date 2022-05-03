Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak bir projenin hazırlığındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de anahtar teslim törenine video mesajla katıldı. Türkiye'nin tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olduğunu belirten Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili de dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır" diyen Erdoğan, "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Politika