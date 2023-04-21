Cumhurbaşkanı Erdoğan, üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de bin 830 rakımda yer alan Mahya Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk olarak Van, Hakkari ve Yüksekova üçgeninde bulunan Yeni Köprü'de asker ve vatandaşlara tatlı ikram ederek bayramlarını kutladı. Askerlere görevlerinde başarı dileyen Soylu, daha sonra Depin Polis Kontrol Noktası'nda polis ekiplerinin bayramını kutladı. Bakan Soylu daha sonra karayoluyla Mahya Tepe Üs Bölgesi'ne geçerek bayram namazını kılıp askerlerle bayramlaştı. Namaz sonrası bölgede inceleme yapan Bakan Soylu komutanlardan bilgi alırken, kahvaltıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

Askerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kato Marinos'taki bütün komuta, er, erbaş kadrosunun şahsım, ailem, milletim adına bayramlarını tebrik diyorum. Rabbim daha nice bayramlara hayırlısıyla bizleri kavuştursun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizin bu kahramanlıklarınız, bu üs bölgesinden, birilerine, bu terörist takımına buraları üs edinme imkanını vermedi. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bu vesileyle tüm şehitlerimize mübarek bayram sabahında Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim onları sevgili habibine komşu ettiği gibi bizleri de o makama eriştirsin ve bizleri de inşallah sevgili habibine komşu eylesin. Sizlerin bu vesileyle bayramınızı tebrik ediyorum. Ailelerinize birlikte inşallah bu bayramı yaşamaya, böyle bir fırsatı sizlere lütfetsin niyazında bulunuyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanım Hakkari'de, Kato Marinos'ta üs bölgesindeyiz. Bu üs bölgesi de yeni yapıldı. Burası özellikle daha önce bütün bölgenin, Tunceli'den Karadeniz'e kadar lojistik ana merkezi ve geçiş yoluydu. Geçen yıl bu üs bölgesinde geçici olarak tutuyorlardı. 8 terörist etkisiz hale getirdiler ve ondan sonra bu bölge tamamen temizlenmiş oldu. Arz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun Sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'ya, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Van Asayiş Kolordu Komutanı Aykut Tanrıverdi, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar eşlik etti. - HAKKARİ

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023