Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı"nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) açılan "Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in Mirasını Yaşatmak" başlıklı serginin, çağları aşan onurlu bir hak ve adalet arayışının İstanbul'daki yankısını teşkil edeceğini söyleyerek, "27 Kasım'a kadar devam edecek bu anlamlı sergiyi tüm vatandaşlarımızın, bilhassa da genç kardeşlerimizin ziyaret etmesini son derece önemli buluyorum. Kendilerinden önce hangi zorlukların çekildiğini, sırf düşüncelerinden ötürü masum insanların hangi baskılar, hangi zorbalıklarla karşı karşıya geldiklerini, gençlerimiz burada çok net bir şekilde görebilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de düzenlenen "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada, İstanbul'un yanı sıra ülkenin ve dünyanın farklı şehirlerinden programa katılanlarla bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

"Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in Mirasını Yaşatmak" başlıklı sergiyi düzenleyen Şule Yüksel Şenler Vakfı, Dr. Betty Shabazz Merkezi ile organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, insan hakları, adalet ve özgürlükler noktasında çok güçlü iki sesin verdikleri mücadeleyi anlatan serginin hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, "Arşiv fotoğrafları, belgeler, ses ve video kayıtlarının yanı sıra yapay zeka desteği yenilikçi sanat etkinliklerinin de yer alacağı bu sergi, çağları aşan onurlu bir hak ve adalet arayışının İstanbul'daki yankısını teşkil edecek. 27 Kasım'a kadar devam edecek bu anlamlı sergiyi tüm vatandaşlarımızın, bilhassa da genç kardeşlerimizin ziyaret etmesini son derece önemli buluyorum. Kendilerinden önce hangi zorlukların çekildiğini, sırf düşüncelerinden ötürü masum insanların hangi baskılar, hangi zorbalıklarla karşı karşıya geldiklerini, gençlerimiz burada çok net bir şekilde görebilecek." dedi.

Sergide ziyaretçilerin, hak ve özgürlük mücadelesinde iki büyük şahsiyetin, iki anıt ismin, tüm zorluklara rağmen neleri başarabildiğini, dikenli yollarda nasıl cesurca yürüyebildiklerini çok yakından müşahede edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu vesileyle eserleriyle, fikirleriyle, yaşantısıyla hepsinden de öte zor zamanda sergilediği dik ve dirayetli duruşuyla, başta şahsım ve kıymetli eşim Emine Erdoğan dahil, milyonlarca insanın hayatına dokunan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi rahmetle, minnetle ve elbette, özlemle yad ediyorum. Onun aziz hatırasını yaşatan yeni nesillere Şule Yüksel Şenler bilincini aşılayan vakfımızı ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aklıselim, kalbi selim, zevki selim sahibi bir nesil yetiştirmek arzusuyla gerek eğitim, kültür, sanat, aile, kadın, çocuk ve sağlık alanlarında yürüttüğü faaliyetlerle gerekse farklı başlıklarda düzenlediği seminer, sergi ve konferanslarla Şule Yüksel Şenler'in mirasına sahip çıkan vakfın çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Kendi ifadesiyle, anneleri fetih neslinin yetiştiricisi olarak gören Şule ablamız bir eserinde eğitim ve aileye ilişkin şu cümleleri kuruyordu, 'İmanlı ve güçlü nesillerin yetişmesi için dini, milli ve ahlaki terbiye ve eğitime son derece ehemmiyet verilmelidir. Bu terbiye evvela ailede başlar. Ailede ise bu eğitim daha çok anneye düşmektedir.' Eğitim ve kültür sahasındaki faaliyetlerini işte bu anlayışla sürdüren vakfımızın, geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığımızla imzaladığı protokolle bütün bu çalışmalarını yeni bir merhaleye taşıdığını görüyoruz. Protokol kapsamında 81 ilimizde 81 okul kütüphanesi, 11 deprem şehrimizde ise 28 eğitim ve meslek atölyesi kurulacak. Ayrıca, içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında, 15 bin öğrencimize kırtasiye desteği sağlanacak. Kendilerini tebrik ediyor, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın tüm mensuplarına yürekten başarılar diliyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA
