Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye atılan diktatörlük iddialarının safsatadan ibaret olduğunu gösterdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. tur seçimleri öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "14 Mayıs'ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda "algı balonlarının" sönmesine de şahitlik ettik. Diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Bunu 85 milyon hep beraber başardık. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra ülkemizin tüm bu kazanımlarını el birliğiyle çok daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Türkiye, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kilitlendi. Seçime 3 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

"14 MAYIS'TA ALGI BALONLARIN ÇÖKMESİNE ŞAHİTLİK ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Ülkemizin içinde bulunduğu seçim süreci sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile oldu. 14 Mayıs'ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda "algı balonlarının" sönmesine de şahitlik ettik.

"TÜRKİYE'YE ATILAN 'DİKTATÖRLÜK' İDDİALARI"

Peki, neydi bunlar? Türkiye'ye atılan "diktatörlük" iftiralarıydı. Kendi ülkelerinde seçmenin yarısını bile sandığa götüremeyenler tarafından yürütülen karalama kampanyalarıydı. Bizlerle ilgili uluslararası basında yapılan sinsi psikolojik harekâtlardı. Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ve bühtanlardı. CHP Genel Başkanı ve şürekâsının körüklediği korku siyasetiydi.

"TAMAMEN SAFSATADAN İBARET OLDUĞUNU GÖSTERDİK"

İşte 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları boşa çıkardık. Diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik. Türk Milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik. Nefret söylemleriyle milletin gönlüne girilemeyeceğini gösterdik. Siyasi ikbal uğruna bölücüler ve FETÖ'cülerle yol yürünemeyeceğini gösterdik. Daha pek çok gerçeğin yanı sıra demokrasimizin son 21 yılda ulaştığı olgunluk seviyesini ve milletimizin ferasetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdik.

"28 MAYIS'TAN SONRA ÜLKEMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Bunu da hangi siyasi partiye oy verirse versin 85 milyon hep beraber başardık. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra ülkemizin tüm bu kazanımlarını el birliğiyle çok daha ileriye taşıyacağız.