Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye sınırları ve sınırların ötesinde her türlü adımı atmaktadır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, kendi güvenliği için yalnızca sınırları dahilinde değil sınırların ötesinde de her türlü adımı atmaktadır. Nerede bir tehdit ve tehlike varsa kimseden icazet almadan kaynağında etkisiz hale getiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde 'Şehit Aileleri ile İftar' programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bizim inancımıza göre nübüvvetten sonra en yüce makam şehadettir. Vatanı için, milleti için, inancı için, milletinin istikbali için, canından geçmek, şüphesiz fedakarlığın, kahramanlığın en büyüğüdür. Şehitlik mertebesine ulaşmak hakkın katında ne kadar kıymetliyse geride kalanların sabırlı ve metanetli olmaları da aynı derecede kıymetlidir. Şehit ailelerimizin bu hassasiyeti her zaman gözettiğinin, asaletlerini ve metanetlerini her zaman koruduğunun bizler yakın şahidiyiz. Sizlerle milletçe iftihar ettiğimizi burada tekraren vurgulamak istiyorum" dedi.

'23 YILDIR EMANETLERE GÖLGE DÜŞÜRMEMENİN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ'

Türklerin bin yıldır yaşadığı toprakları kendisine ebedi vatan kılmak için çok çetin imtihanlardan geçtiğini dile getiren Erdoğan, "Haçlı seferlerine, Moğol saldırılarına, işgal teşebbüslerine maruz kaldık. Nice şehrimiz talan edildi, kasabalarımız, köylerimiz defalarca yakıldı, yıkıldı, harap oldu ama ne yaptılarsa bizi bu topraklardan söküp atamadılar. Günde beş defa gökyüzüne yükselen Ezan-ı Muhammediyeleri susturamadılar. Gönderde nazlı nazlı dalgalan bayrağımızı indiremediler. Devletimizi işgal, milletimizi esir edemediler. Can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı toprağa verdik. Fakat tarihimizin hiçbir döneminde istiklalimizden taviz vermedik. Karşılaştığımız bütün badirelerden, şehitlerimizden aldığımız ilhamla, Malazgirt ruhuyla, Çanakkale ruhuyla kurtulduk. İstiklal Harbi'nde yedi düvele karşı bu ruhla galip geldik. Kıbrıs'ta akan kanı bu ruhla durdurduk. 15 Temmuz destanını bu ruhla yazdık. Ekonomik saldırıları, milli birliğimizi ifsat etmeye yönelik manipülasyonları ve dezenformasyon kampanyalarını bu ruhla bertaraf ettik. Yaklaşık 50 yıldır devam eden terörle mücadelemizi bu ruhla sürdürdük. Şehitlerimizin hayatları pahasına bize emanet ettiği değerler vatandır, ezandır, bayraktır, bağımsızlıktır, milletin hak ve hukukunu korumaktır. Biz de tam 23 yıldır bu emanetlere sahip çıkmanın, bu emanetlere gölge düşürmemenin mücadelesini veriyoruz" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HAREKET KABİLİYETLERİNİ SINIRLANDIRDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya siyasetinin yeni baştan şekillendiğini belirterek, "Yakın çevremizde çok ciddi krizler, çatışmalar ve gerilimler yaşanıyor. Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran tekellerine aldıkları hak, hukuk, özgürlük kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor. Medeniyet dediklerinin tek dişi kalmış canavar olduğunu hepimiz bir kez daha görüyoruz. Devletimiz tecrübeli ve liyakatli kadroların yönetiminde bu zorlu süreçleri hamdolsun çok başarılı bir şekilde yönetmektedir. Oynanan oyunların da kurulan tuzakların da tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, kendi güvenliği için yalnızca sınırları dahilinde değil sınırların ötesinde de her türlü adımı atmaktadır. Nerede bir tehdit ve tehlike varsa kimseden icazet almadan kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık. Savunma sanayinde 23 yılda geldiğimiz seviye zaten ortada. Daha önce yüzde 80 oranında yurt dışına bağımlı olduğumuz bu alanda şimdi yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. Bugün İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. İnşallah yarın sıra savaş uçaklarına, uçak gemilerine gelecek. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Azmettik, çalıştık, kendimize güvendik ve işte 23 yılda buralara geldik" ifadelerini kullandı.

'ARAMIZA NİFAK SOKMAYA ÇALIŞANLARA PRİM VERMEYECEĞİZ'

Sahadaki tüm bu kazanımları kalıcı hale getirmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bundan 16 ay önce başlattığımız Terörsüz Türkiye çalışmalarında kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurduğumuz komisyonumuz, 5 Ağustos'tan beri yürüttüğü çalışmaları dün itibarıyla nihayete erdirdi. Ülkemizde bunlar yaşanırken komşumuz Suriye'de de güzel gelişmeler yaşanıyor. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden çözülmesi noktasında geçen ay anlaşmaya varıldı. Tam entegrasyona giden süreç başlamış oldu. Büyük bir hassasiyetle ve çok boyutlu olarak yürüttüğümüz bu çalışmaları inşallah kazasız belasız menziline ulaştıracağız. Başta şehit yakınlarımız olmak üzere 86 milyonun emanetini taşıdığımızın bilinciyle fevkalade dikkatli tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız. Bunu da 23 yıldır olduğu gibi şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere leke sürdürmeden, o kahramanların aziz ruhlarını incitmeden, şühedanın kemiklerini asla sızlatmadan başarmak niyetindeyiz. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir girişime, söze, tavır ve eyleme müsamahamızın olmadığını ve olamayacağını en iyi sizler biliyorsunuz. Çözümsüzlükten beslenenler, gerilime ve çatışmaya bel bağlayanlar Türkiye'nin ayağındaki kanlı prangadan kurtulmasını istemeyenler bizim hüsnüniyetimizi görmese de sizler samimiyetimizi görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunların oyunlarına gelmeyeceğiz. Uyanık olacak aramıza nifak sokmaya çalışanlara prim vermeyeceğiz."

'SİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Erdoğan, "Sizler bize aziz şehitlerimizin emanetlerisiniz. Emanete layıkıyla sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Devletimiz dün olduğu gibi yarın da tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya devam edecektir. Şehit yakınlarımız için son 23 yılda daha önce gündemde bile olmayan nice hizmeti, imkanı, hakkı, kolaylığı devreye aldık. İlave istihdam hakkından aylıklara, gazilerimize bakım desteğinden araç alımında ÖTV ve muafiyetine, yavrularımızın özel eğitim kurumlarından ücretsiz yararlanmasından faturalarda ve seyahatlerde indirim hakkına çok geniş bir yelpazede şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olduk. 1995 ile 2002 yılları arasında sadece 6 bin 315 şehit yakını ve gazimizin kamuda istihdamı sağlanmıştı. 18 Eylül'de yaptığımız 630 atama ile bu sayı 52 bine ulaştı. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için 4 bin 227 okul, cadde, sokak ve kamu alanına onların isimlerini verdik. Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize 31 bin 271 madalya tevcihini tamamladık. Daha burada sayamayacağımız pek çok hizmeti ve imkanı Allah'a hamdolsun şehit yakınlarımızın istifadesine sunduk. Aile, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarımız bir yandan Milli Savunma Komisyonumuz diğer yandan AK Parti'mizin ilgili birimleri bir başka koldan seferberlik ruhuyla şehit yakını ve gazilerimizin derdiyle yakından dertlenmekte, talep ve beklentilerine çözüm üretmektedir. Şehit yakınları ve gazilerimizin her an yanında, yakınında olmaya çalışan bakanlıklarımızı ve tüm kurumlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da sizi asla yalnız bırakmayacak sizlere her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı