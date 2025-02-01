ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü, çok sayıda ölü var

ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti! Faiz ve enflasyon tahmini dikkat çekici

Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti!
Ailesinden 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki cani tutuklandı

Ailesinden 4 kişiyi öldüren cani tutuklandı
Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan'ı görevden aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş de görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre, bazı bakanlıklar ve kurumlarda önemli değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22'inci Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alındı.

İLLER BANKASINA ATAMA

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ise Bahameddin Karaköse atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
img

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
img

Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
img

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Bravo yuce padisahim sen olmasan biz koyunlari kurt yerdi.25 yil sen yedin hay masallah.buyuk hizmette bulunmus.yola dewam neydi huloggggg

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenekonomistim:

Görevden almak yargılanmakmı oluyor

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet istek:

aynen kardeş bu koyunları kurtlar yesin bitirsin artık bu geriler yüzünden ülke attı, kendi suçlarını başkalarına yıkma çabaları , ya adamlar bilirkişiyi bile kendi adamlarını yapmışlar gazeteci bunu ortay çıkardı diye hapse atılıyor sorgulanıyor, hakim savcının otel yangınınada belediyeyi suçlu gösterin demesi nasıl bir kepazeliktir bu ülkede adalet yok olmuş bitmiş bir savcının hakimin bunu nasıl söyleyebilir

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Birilerini görevden alma , birilerini de ......... Ya Allah aşkına , biraz adil olun be arkadaş . Lafın aslı nedir biliyor musunuz " Bazılarına YASAL OLAN bazılarına YASAK olması " Nedir bu ikilik bu ayrımcılık ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli:

Yanlış kişiyi almış. Turizm Bakanını alması gerekirdi. 78 kişi İhmalden öldü herkes suçu başkasına atma derdinde. İstifa !!!!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Hasan Türk senin akıbetini pek hayırlı görmüyorum.. Netanyahu gelir beni kurtarır sanma onun kendine bile hayrı yok deme de deme

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi

RTÜK'ten NOW TV'ye 30 gün süre
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Fatih Terim'i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim

Terim'e Arabistan'da bir darbe daha
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.