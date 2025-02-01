Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre, bazı bakanlıklar ve kurumlarda önemli değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22'inci Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alındı.

İLLER BANKASINA ATAMA

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ise Bahameddin Karaköse atandı.