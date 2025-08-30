Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm gayemiz, ecdattan tevarüs ettiğimiz emsalsiz mirası daha da zenginleştirip gelecek kuşaklara aktarmak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm gayemiz, ecdattan tevarüs ettiğimiz emsalsiz mirası daha da zenginleştirip gelecek kuşaklara aktarmak, sonraki nesillere güçlü ve muteber bir Türkiye emanet etmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel konseri programında konuştu. Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle tertip ettikleri Zafer Bayramı konser programına katılan konuklara teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında, "Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu anlamda etkinliğin aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendirmesini, dayanışmamızı daha da artırmasını temenni ediyorum. Öncelikle sizlerin vesilesiyle milletimizin her bir ferdinin 30 Ağustos Zafer Bayramını bir kez daha gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Ağustos ayının şanla ve şerefle örülü, hikmet ve faziletle bezeli milli tarihin en müstesna aylarından biri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belgrad'dan Mohaç'a, Çaldıran'dan Otlukbeli'ne, Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a kahramanlık destanlarıyla süslediğimiz zafer ayımızı manasına uygun şekilde dolu dolu değerlendiriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediğimiz etkinliklerle tarihi bugüne taşımak, şehit ve gazilerimizi layığı veçhiyle yad etmek, onların emanetine en güzel şekilde sahip çıkmak için azami gayret sarf ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Mazisiyle irtibatı kopmuş milletin köklerini tanıyamayacağına, bugünü doğru okuyamayıp, geleceğe güvenle yürüyemeyeceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm gayelerinin ecdattan tevarüs edilen emsalsiz mirası daha da zenginleştirip, gelecek kuşaklara aktarmak, sonraki nesillere güçlü ve muteber bir Türkiye emanet etmek olduğunu kaydetti. Erdoğan, bunun için inancından, mezhebinden, meşrebinden, siyasi görüşünden ötürü kimseyi dışlamadan, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla ülke ve millet için çalışmaya kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "İstiklal Harbimizin en sancılı günlerinde kahraman ordumuzun milletimizle ruh ve güç birliği ederek başlattığı Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de tarihe geçen bir zaferle taçlanmıştır. Bugün 103. sene-i devriyesini coşku ve gururla kutladığımız büyük zafer, İstiklal Harbimizin en kritik eşiklerinden biridir. Ordumuz ve milletimiz bu zaferle kendini bulmuş, özgüven tazelemiş, Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur" dedi.

İşgal ordularının bozguna uğratılarak emperyalist emellerin boşa çıkarıldığı 30 Ağustos zaferinin bağımsızlık iradesiyle birlikte bu topraklardaki ebedi varlığın da tescili, teyidi, ebedi bir mührü olduğunu ifade eden Erdoğan, "1071'de Malazgirt'te başlayan, 1922'de Dumlupınar'da güçlenen zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz bir şekilde devam etmektedir, inşallah ebediyen de devam edecektir. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden, zorluklara ve engellere aldırmadan çalışacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Biraz önce bizleri gönül coğrafyamızın farklı yerlerinden selamlayan kahraman askerlerimize muhabbetlerimi iletiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisimizin tüm mensuplarına Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Malazgirt'teki ilk akınlardan bugüne istiklal ve istikbalimiz için cansiperane bir ruhla mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi kemali edeple yad ediyorum" dedi.

Ülke sınırları içinde ve dışında milletin ve devletin bekası için görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm mensuplarını selamladığını kaydeden Erdoğan, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve çok sayıda davetli katıldı. Programda Suriye'nin kuzeyinde, TCG Kınalıada'da, Libya'da, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı'nda, Somali'de, Irak'ın kuzeyinde, Katar'da görev yapan askerlerin selamlama mesajları izlendi. - ANKARA