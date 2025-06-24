Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 23:30'da Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelecek. İkilinin görüşmesinin saat 23:30'da gerçekleşmesi planlanıyor.

Bloomberg'ün haberine göre; Erdoğan'ın "iki ülke arasındaki gergin ilişkilerde yeni bir sayfa açmak amacıyla" NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazırlandığını söyledi.

Görüşmede F-35 programına dönüş, Suriye ve İsrail-İran savaşı olacak.

NATO ZİRVESİNİN ANA HEDEFİ SAVUNMA HARCAMALARI

Hollanda'nın Lahey kentinde savunma harcamalarında yüzde 5 hedefinin kabul edilmesi odağında yapılacak NATO Zirvesi, İspanya'dan gelen itirazlar ve son olarak ABD'nin İran'a saldırıları nedeniyle gergin atmosferde başlayacak. 32 müttefik ülkenin lideri, 24-25 Haziran'da Lahey'de NATO'nun 2025 Zirvesi için bir araya gelecek. Zirvenin ana gündemini savunma harcamaları için belirlenecek yeni hedef oluşturuyor.

Müttefik savunma bakanları, 5 Haziran'da Brüksel'deki karargahta yaptıkları toplantıda ihtiyaç duyulan yetenek hedeflerini belirledi.

ABD'de Donald Trump yönetiminin henüz göreve gelmeden dillendirmeye başladığı, savunma harcamaları için gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) en az yüzde 5'inin ayrılması hedefinin bu zirvede resmen kabul edileceği öngörülüyor.

Avrupalı müttefikler için bu rakam halihazırda yüzde 1,9 civarında. Kanada için yaklaşık yüzde 1,4 ve ABD için 3,5 civarında.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Atlantik'in iki yakasını bir araya getirmek için önerdiği formüle göre yüzde 5'in en az 3,5'i her türlü silah, mühimmat, eğitimi içeren askeri imkan, yetenek ve kuvvetlere ayrılacak.

Kalan yüzde 1,5'in içine ise savunma ve güvenlikle ilgili genel yatırımlar ve Ukrayna'ya gönderilen yardımlar girebilecek.

İlk etapta 2030'da ulaşılması planlanan hedefler için zirvenin sonuç bildirisinde 2032'nin zikredilmesi bekleniyor ancak ne bu değişiklik ne de Rutte'nin formülü, müttefiklerin tümünü aynı çizgide buluşturabildi.