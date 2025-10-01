Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de siyasi parti genel başkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de siyasi parti genel başkanları ile görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı sonrası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncel Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı sonrası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncel Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.

TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrası Başkanlık Divanı'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncel Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık" dedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Meclis'ten uğurladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Arne Slot'tan Okan Buruk'a olay hareket

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.