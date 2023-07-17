- Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

CİDDE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslar kapsamında görüşmeler gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretler çerçevesinde ilk durağı olan Suudi Arabistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TC-TRK kuyruk numaralı uçak, TSİ 18.00 sıralarında Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na indi. Erdoğan, havalimanında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud, Cidde Belediye Başkanı Saleh Al-Turki ve Mekke Emniyet Müdürü Saleh Al-Jabri tarafından karşılandı. Karşılamada ayrıca Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat, İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker, Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, İİT Genel Sekreter Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Anıl Çelik Kulaklıkaya, Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler Ataşesi Oktay Kayhanlı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cidde temasları çerçevesinde ilk olarak Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'na katılacak. Al Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra heyetlerarası ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak düzenlenecek resmi akşam yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temalarında ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması, ayrıca küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretler çerçevesinde Suudi Arabistan'ın ardından Katar'a geçecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de temaslarda bulunacak olan Erdoğan, 20 Temmuz'da da KKTC'ye gidecek.