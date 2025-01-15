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Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı'nı Beştepe'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

"14 YILDIR SURİYE HALKINI HİÇ BIRAKMAYAN TÜRKİYE'YE İLK RESMİ ZİYARETİMİZ"

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, X hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret

Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret

Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Politika
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