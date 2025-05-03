Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırrı Süreyya Önder, terörsüz Türkiye için büyük emek harcadı

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TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e başsağlığı diledi. Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çeken Erdoğan, "Sayın Önder'i külliyemizde kabul etmiş, verimli bir görüşme yapmıştık. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'le ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Önder'i külliyemizde kabul etmiş, verimli bir görüşme yapmıştık. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

ERDOĞAN'DAN SIRRI SÜREYYA ÖNDER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için kürsüde başsağlığı diledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MENZİLİNE VASIL OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı külliyemizde kabul etmiş ve yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

ERDOĞAN, BEŞTEPE'DE AĞIRLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'i kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer almıştı. Zirvede Terörsüz Türkiye süreci gçrüşülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırrı Süreyya Önder, terörsüz Türkiye için büyük emek harcadı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Bebek katiline babam diyen biri sizin kardeşiniz demek, kimleeeer kimlerle berabeeer

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Bebek katiline babam diyen biri sizin kardeşiniz demek, kimleeeer kimlerle berabeer

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarır5myqjnym4:

asıl terör kim acaba!!!

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıSelim K:

Chp pkk ile dem ile beraber diyenler nerede diye soruyorum

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıJon snow:

İnşallah

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