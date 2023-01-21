Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimin sinyalini vereceğiz" dediği ilde konuştu! İşte alanda toplanan kişi sayısı

Dün İstanbul'da yaptığı açılışta 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerle ilgili konuşan Erdoğan, "Seçim için artık sayılı haftalardayız. Yarın on binlerle Bursa'dan sinyalimizi vereceğiz" demişti. Bugün Bursa'da coşkulu bir kalabalığa seslenen Erdoğan, "Emniyetten rakamları alayım dedim. Verilen rakam şu 120 bini bugün aştık. Maşallah Rabbim bu coşkunuzu daim kılsın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen temel atma töreninde seçim için sayılı günler kaldığını hatırlatarak, "Yarın Bursa'da buluşacağız. Bursa'dan inşallah sinyalimizi vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, bugün Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni ile BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılmak üzere Bursa'ya geldi.

"BUGÜN 120 BİNİ AŞTIK"

Burada alanda toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan, "Öncelikle şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri heyecanla bağırlarına basan Bursalı kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Az önce emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu yolun sağı, solu Bursa'da ne durumdayız diye baktım ve verilen rakam 120 bini bugün aştık. Maşallah rabbim bu coşkunuzu daim kılsın. Ne diyor pankantta; Gücüne güç katmaya geldik. Ben de sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin AK kadınları yol boyu bizimle beraber oldu. Aramızdaki bu sevgiden, bu aşktan, bu gönül bağından aldığmız güçle inşallah önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz. Ardından da ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkaracak yeni atılımlara yöneleceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Geçtiğimiz yıl Göçebe Oyunları vesilesiyle İznik'e, Togg tesisi açılışı vesilesiyle Gemlik'e gelmiştik. Bugün şöyle doya doya sizlerle hasret gidermek için bir kez daha Bursa'dayız. Maşallah bu ihtişam Bursa'nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bursa yeniden 2023'ü şahlandırmaya hazır mı? Size inanıyorum, size güveniyorum. Biliyorum ki inşallah 2023 Bursa'da farklı bir coşkuya, farklı bir heyecana vesile olacak. Osmanlı'yı beylikten cihan devletine taşıyan Bursa'nın Türkiye'nin yüzyılının da lokomotif şehri olmaya hazırlandığını görüyorum. Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin girdiğimiz her mücadelede desteğini de, duasını da hep yanımızda bulduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz.

"ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ MESELE YOKTUR"

Sanayinin, ticaretin, tarımın, denizin, dağın, yeşilin, huzurun, kuruluşun şehri Bursa bizimle birlikte olduğu müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur. Rahmetli Tanpınar'ın deyimi ile, her anı güne, saate, mevsime denk bu şehre teşekkürümüzü 20 yıldır hep eserle, hizmetle, yatırımla ödedik. Bugün de hem şehrimizi hakkı olan eser ve hizmetlere kavuşturmak, hem de sizlerle muhabbet etmek üzere Bursa'dayız. Törenimizden sonra gençlerimizle coşkulu bir buluşma gerçekleştireceğiz. Gençler buluşmaya hazır mısınız? Ardından da Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın düzenlediği Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde, üretimi ile istihdamı ile ihracatı ile ödediği vergi ile ülkemize katkı sağlayan iş insanlarımız ile birlikte olacağız.

Şimdi açılışını yapacağımız yatırımları şöyle kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğitimde, anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, bina güçlendirmesinden atölyeye kadar çeşitli ilçelerimizde 127 farklı yatırımı resmen bugün açıyoruz. Bursa Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitelerimizin tamamlanan alt yapı ve binalarının resmi açılışını yapıyoruz. Mudanya Üniversitemizin de fakülte, yükse okul, enstitü, araştırma merkezi birimlerini bu eğitim öğretim yılında resmen faaliyete açıyoruz.

"BU BARAJLARINIZ OLMAZSA KURAKLIKLA MÜCADELE EDEMEZSİNİZ"

Sağlıkta, çeşitli ilçelerimizde yapımı tamamlanan sağlık merkezlerimizin ve diğer tesislerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Adalette, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi binası ile Orhangazi ve Gemlik Adliye binalarının, güvenlikte emniyet müdürlüğümüzün çeşitli hizmet binalarının resmi açılışlarını bugün yapıyoruz. DSİ tarafından 1 milyar 745 milyon liralık yatırımla tamamlanan 14 milyar metreküpün üzerinde su depolama kapasitesine sahip Gemlik Büyükkumla Barajı'nı da buradan resmen hizmete açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar, çare ne? Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.

TOKİ'nin Dusunbey'in Karyağmaz köyünün Mustafa Kemalpaşa ilçemize nakledilmesi için yaptığı 404 konut ve ahırın Orhangazi'de inşa edilen 292 konutun, Orhaneli'de inşa edilen 148 konutun, Gemlik'te tamamlanan 224 konutun dönüşümünün resmi açılışını da bugün buradan yapıyoruz. Tarım Bakanlığımızın çeşitli birimleri tarafından tamamlanan destekleme projelerinin ayrıca çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarının restorasyonların resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemiz güncel bedeli 4,6 milyar lirayı geçen 67 ayrı projeyi Bursamıza kazandırdı. Aralarında Dağyenice Doğal Yaşam Merkezi'nin, Gökdere Millet Bahçesi'nin, çok sayıda yol yapımı ve asfaltlaması, spor tesisi inşası, otopark, çevre düzenlemesi, araç alımı, arıtma tesisinin de bulunduğu bu yatırımların resmi açılışını da buradan yapıyoruz.

"ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Aynı şekilde ilçe belediyelerimizin tamamlanan yatırımlarını da resmen hizmete açıyoruz. Bugün ayrıca özel sektörümüzle şehrimize kazandırılan yatırım tutarı yaklaşık 17 milyar lirayı ve güncel rakamla 30 milyar lirayı bulan 19 bine yakın istihdam sağlayacak 128 tesisin de resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarları güncel rakamla 12 milyar liraya varan kamu yatırımları ile 30 milyar liraya ulaşan özel sektör yatırımlarının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kimi ilave, kimi yeni yatırım olarak hayata geçirilen projelerin sahiplerine baktığımızda hemen tamamının ülkemizin gurur abidesi şirketleri olduğunu görüyoruz. Şehrimizin tüm bu yatırımlara kavuşmasına vesile olan Bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize, hayır severlerimize, iş dünyamıza teşekkür ediyorum."