Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Seçimleri kaybederseniz tavrınız ne olacak?" sorusuna yanıt: Sandıktan çıkan her türlü sonucu kabul edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katıldığı canlı yayında Cansu Canan Özgen tarafından "Seçimi kaybederseniz tavrınız nasıl olur" sorusu soruldu. Milletin iradesine saygı duyacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete saygısı yoktur. Milli iradenin üstünlüğünden hiç taviz vermedik. Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her türlü sonucu kabul edecektir. Karşımızdan da aynı taahhüdü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyon kanallarının ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandıktan çıkan sonuca göre demokrasinin gereğini yapacaklarını belirtti.

"DEMOKRASİNİN GEREĞİ NEYSE BUNU YAPARIZ"

Cansu Canan Özgen'in, "AK Parti seçimleri kaybederse hükümeti bırakmazlar şeklinde kaygılar var. Seçimi kaybederseniz tavrınız nasıl olur?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi: "Bu tür soru ancak olsa olsa terör örgütlerine sorulur. Biz Türkiye'de demokratik yolla iktidara geldik. Halkımızın teveccühü iktidara geldik. Milletimiz ola ki böyle bir farklı karar verecek olursa demokrasinin gereği neyse aynen bunu yaparız.

"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU OLMAZ"

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını, meclisi değil, CHP aldığı zaman bizim belediye başkanımız 'hayır buradan çıkmıyoruz' dedi mi? Belediye başkanlığını kazananlara makamı verdiler. Meclis'te açık ara önde olduğumuz halde hiç böyle bir tereddüde yer bırakmadılar. Ankara'da belediye başkanlığında arkadaşlarımız başkanlığı verdiler. Bu tür anlayış, bu tür yapı CHP'ye aittir. Onlar istemezük derler, vermeyiz derler. Şimdi sanatçıları, manatçıları şimdiden sokağa döküldüler. Huy bu. Bizde böyle bir şey söz konusu olamaz.

"SANDIKTAN ÇIKAN HER TÜRLÜ SONUCU KABUL EDECEĞİZ"

Kaldı ki milletime inanıyorum. Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete saygısı yoktur. Milli iradenin üstünlüğünden hiç taviz vermedik. Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her türlü sonucu kabul edecektir. Karşımızdan da aynı taahhüdü bekliyoruz. Maalesef Kılıçdaroğlu sandık güvenliği diye tutturdu. Koy elamanlarını oraya. Milletimizin pazar günü inşallah şahsıma tekrar Cumhurbaşkanlığı görevini tevdi edeceği görevine ben inanıyorum. Yurt içinde, yurt dışında. Gerisi koalisyon masasının kendi meselesidir, o da bizi ilgilendirmez."