Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Mehmet Fatih Kacır'ı atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Mehmet Fatih Kacır'ı atadı. Yarın gerçekleştirilecek devir teslim töreniyle görevine resmen başlayacak olan Kacır, 1984 yılında İstanbul'da doğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Mehmet Fatih Kacır'ı atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.

Yarın gerçekleştirilecek devir teslim töreniyle görevine resmen başlayacak olan Kacır, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayan Kacır, 2003 yılında üniversite giriş sınavlarında Türkiye 12'ncisi oldu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümündeki lisans eğitimini 2008 yılında Onur Derecesi'yle tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında öğrenci temsilciliği yaptı, Proje ve Araştırma Kulübü'nün kurucu başkanlığını üstlendi, öğrenci projelerine öncülük etti.

Üniversite mezuniyeti sonrası farklı sektörlerde girişimci olmayı seçen Kacır, kurucusu ve yöneticisi olduğu şirketlerle simülasyon yazılım ve donanımları, dijital açık hava reklamcılığı, sanal gerçeklik uygulamaları ve gıda sektörlerinde faaliyet gösterdi. Şirketlerinde faydalı model ve endüstriyel tasarımlar geliştirerek yenilikçi uygulamalara imza attı. Ticari hayatın yanında sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol aldı. Kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Kacır, T3 Vakfı bünyesinde Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulmasının, özel yetenekli öğrencilere yönelik sürdürülen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı'nın, Bilim Merkezleri ve Girişim Merkezi programlarının, Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest İstanbul'un öncüleri arasında yer aldı.

Profesyonel iş yaşamında yöneticilik yapan Mehmet Fatih Kacır, evli ve 2 çocuk babasıdır. - ANKARA