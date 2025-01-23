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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame'yi resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yi resmi törenle karşıladı.

Konuk Cumhurbaşkanı Kagame'nin içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Kageme'ye protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kageme'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kageme'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Kageme, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Kageme, merdivenlerde Türkiye ve Ruanda bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Kageme, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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