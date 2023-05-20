Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kendi ikballeri uğruna sizi kullanmak isteyenlere gençlerimizin artık 'yeter' diyeceğinden şüphe duymuyorum"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Modern'in yeni binasına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesinde gençler ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kendi ikballeri uğruna sizi kullanmak isteyenlere gençlerimizin artık 'yeter' diyeceğinden şüphe duymuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Modern'in Karaköy'de bulunan yeni binasını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesine giderek burada gençler ile sohbet etti.

"Siyasi hayatımızın tamamında gençlerimize inandık güvendik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin hayallerine sıkı sıkıya sarılması gerektiğini söyleyerek "Çeşitli mecralardan kasıtlı olarak yayılan umutsuzluk dalgalarına asla prim vermeyin. Özellikle geçmişinde ülkeye ve millete hiçbir hayrı dokunmamış kişilerin sizleri kendi dipsiz karanlıklarına çekme çabalarına karşı uyanık olun. Bunlar siyasi ömürlerini biraz daha uzatmaktan başka hiçbir gayesi olmayan kifayetsiz muhterislerdir. Bunların eserleri yok ki anlatsınlar. Biz ise siyasi hayatımızın tamamında gençlerimize inandık güvendik. Seçilme yaşını 18'e biz indirdik. Bunları neden onlar yapmadı? Çünkü biz gençlerimize güvendik. Pazar günü seçimlerin sonucuna göre 28. Dönemde meclise giren en genç 5 milletvekilinin 4'ünün bizim partimizden olması bunun ispatıdır. CHP Genel Başkanı ise asla böyle bir adım atmadı, atamaz. Yürek ister yürek. Biz bu zihinsel devrimi gerçekleştirme gayretindeyiz. Bunu sizinle gerçekleştireceğiz" dedi.

"Kendi ikballeri uğruna sizi kullanmak isteyenlere gençlerimizin artık 'yeter' diyeceğinden şüphe duymuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "CHP'yi 3 şey ile tanımlarım 'çöp, çukur çamur'. Bu zat gençlere güvenmiyor. Gençlerin mecliste olmasını, tecrübe kazanmasını istemiyor. Bu şahıs gençleri kendisine en büyük rakip olarak görüyor. Gençlerimizin karar mekanizmasında yer almasına tahammül dahi edemeyenlere en iyi cevabı sizlerin 28 Mayıs'ta vereceğine inanıyorum. Gençlerimizin 28 Mayıs'ta hesabını sandıkta soracağına inanıyorum. Siyasi ömürlerini 3-5 gün daha uzatmak için milletin sinir uçları ile oynayanları inşallah sizlerin desteği ile emekli edeceğiz. Deprem bölgesindeki insanlara bu denli hakaret edilir mi? Gönderdiğin 3-5 kuruşun çirkin propagandasını yapmaya kalkıyorsun, otelden kovmaya kalkıyorsun. 6 deprem şehrimizi ziyaret edeceğiz. Ne sıkıntı varsa birlikte giderelim istiyoruz. Onlar bizim canımız ciğerimiz. Kendi ikballeri uğruna sizi kullanmak isteyenlere gençlerimizin artık 'yeter' diyeceğinden şüphe duymuyorum" dedi.

Konuşmasının ardından gençler ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraşlı depremzede bir genç kız söz alarak teşekkür etti. Genç kız "Afetin ne kadar büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Yardımlar olabildiğince oldu kimse mükemmel olmasını bekleyemez. 15 Mayıs sabahı sosyal medyadan bize yapılan hakaretler, aşağılamalar, bunları düşünmek bile beni zorluyor. Onlar yeri geldiği zaman aşırı özgürlükçü, aydın kişiler olduğunu belirtirken, biz seçmen olarak demokratik hakkımızı kullandığımız sabah bize insanlık için yardım ettiklerini düşünüyorduk ama bize oy için yardım edilmiş. Türkiye Yüzyılı'nın başlatılacağını bildiğim için kendimi çok gururlu hissediyorum. Deprem bölgesindeki insanlar da kimi seçeceğini biliyor. Siz milletimizin yanındasınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan genç kıza "Onlar isteseler de istemeseler de Erdoğan iş başında olduğu sürece depremzede kardeşlerimize bütün desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Köy evlerini dağıtmaya başladık. TOKİ olarak konutlarımızı hızla yapıyoruz. Buralardan taviz vermek yok. Devletimiz muktedir" şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda gençler ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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