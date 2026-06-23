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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Törende 21 pare top atışı yapıldı, 16 Türk devletini temsil eden bayraklar yer aldı. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı.

Nawrocki'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nawrocki'yi Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Nawrocki'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı.

Nawrocki, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nawrocki, merdivenlerde Türk ve Polonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Nawrocki, görüşme sonrası ortak basın toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nawrocki onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ile Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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