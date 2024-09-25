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Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği kitabı bir an olsun bırakmadı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de Türkevi'nde kabul ettiği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a kendi imzasını taşıyan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı hediye etti. Paşinyan'ın Erdoğan'ın hediyesini bir an olsun elinden düşürmemesi dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu devam ediyor. Toplantı dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temas ve kabullerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti. Erdoğan, Paşinyan'a 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını hediye olarak verdi. İki liderin görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği kitabı bir an olsun bırakmadı

BARIŞ SÜRECİ ELE ALINDI

Yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreçleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasını ve yeni dönemde iki ülke arasında sağlam bir dostluğun tesis edilmesini desteklediğini, bunu kolaylaştırmak için gayretlerin devam ettiğini kaydettiği belirtildi.

"DİYALOG SÜRECİ DEVAM ETSİN" MESAJI

Erdoğan'ın ayrıca, Türkiye ve Ermenistan arasında ön koşulsuz normalleşme yolunda önemli bir mesafe alındığını aktararak, diyalog sürecinin devamına yönelik samimi desteklerini dile getirdiği ifade edildi.

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği kitabı bir an olsun bırakmadı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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