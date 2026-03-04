Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Mehmetçikle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen iftar programında Mehmetçikle aynı sofrayı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da eşlik ettiği iftarda, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi de hazır bulundu.
Öte yandan iftarda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bakan Yardımcıları Bilal Durdalı, Musa Heybet ve Salih Ayhan ile Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de yer aldı.