Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Mehmetçikle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Mehmetçikle bir araya geldi Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Mehmetçikle bir araya geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen iftar programında Mehmetçikle aynı sofrayı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da eşlik ettiği iftarda, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi de hazır bulundu.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi.
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve diğer askeri komutanlar iftarda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi.

Mehmetçiklerle aynı sofrayı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Özel Kuvvetler Komutanlığına gelişinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler askeri törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi

Öte yandan iftarda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bakan Yardımcıları Bilal Durdalı, Musa Heybet ve Salih Ayhan ile Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi

Kaynak: Haberler.com
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi

İsrail askerleri ile çatışmaya girdiler
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Uydu görüntüleri yayınlandı: 5 gündür İran'a saldıran İsrail ve ABD'ye büyük şok

Görüntüler yayınlandı: İran'a saldıran İsrail ve ABD'ye büyük şok
ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı

ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı